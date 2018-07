Thi thể người phụ nữ cháy đen nằm cạnh can xăng

Bà Hoa được người dân phát hiện nằm sau gốc cây bồ đề, cạnh quầy tạp hóa của nạn nhân. Cạnh thi thể là can xăng 5 lít đã cạn.

Sáng 16/7, người dân sống ở đường Đặng Tất, xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) hoảng hồn khi phát hiện một người phụ nữ cháy đen nằm sau gốc cây bồ đề. Nạn nhân được xác định là bà Hoa (đã đổi tên, 67 tuổi, trú ở đường Đặng Tất).

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Điền Quang.

Tại hiện trường, cạnh thi thể nạn nhân có một can xăng 5 lít, bên trong còn một ít xăng ở đáy. Theo công an, can xăng này chính là tang vật dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường điều tra, xác minh làm rõ.

Một hàng xóm của nạn nhân cho biết bà Hoa không có biểu hiện gì lạ trước khi xảy ra sự việc. Nạn nhân vẫn buôn bán hàng tạp hóa bình thường.

Gia đình nạn nhân có quầy hàng tạp hóa nhỏ cạnh nhà. Nạn nhân sống cùng chồng và con trai, cả 2 đều bị bệnh tật.