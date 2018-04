Thi thể người Việt tự sát tại ĐSQ ở Malaysia đã được đưa về nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thi thể công dân tự sát tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia đã được đưa về nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến triển quá trình điều tra vụ việc công dân Trần Thị Mai dùng dao tự sát tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra vụ việc.

"Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết, phối hợp với đại diện cộng đồng quyên góp giúp đỡ gia đình lo hậu sự và chi phí. Ngày 6/4, thi hài chị Mai đã được đưa về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình", bà Hằng cho biết hôm 19/4.

Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia. Ảnh: Malaysia24h.

Hôm 2/4, công dân Việt Nam Trần Thị Mai đã dùng dao tự gây thương tích khi có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia làm thủ tục giấy tờ. Nhân viên bảo vệ, cán bộ của Đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp do sự việc diễn ra đột ngột. Chị Mai được đưa vào bệnh viện cứu chữa ngay lập tức nhưng tử vong sau đó do mất quá nhiều máu.

Theo TTXVN, chị Trần Thị Mai đã cùng một người đàn ông đến Đại sứ quán Việt Nam để xin tờ khai cấp giấy thông hành về nước. Trước khi chị Trần Thị Mai vào phòng chờ làm thủ tục, giữa hai người đã xảy ra cãi cọ, xô xát bên ngoài cổng đại sứ quán. Người đàn ông đã có hành động thô bạo với chị Trần Thị Mai.

Cảnh sát Malaysia đã có mặt tại hiện trường và lấy lời khai của nhân chứng. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cung cấp trích xuất camera để phục vụ điều tra.