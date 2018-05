Thi thể nữ kế toán huyện còn nguyên sau hơn 5 năm chôn cất

Khi nắp quan tài bật ra, nhiều người ngạc nhiên bởi thi thể bà Đào Thị Hoa vẫn còn nguyên vẹn. Nạn nhân này đã tử vong cách đây hơn 5 năm.

Sáng 24/5, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khai quật mộ của bà Đào Thị Hoa (sinh năm 1961, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành) để điều tra nguyên nhân tử vong.

Lối vào khu vực khai quật tử thi, lực lượng chức năng được huy động vào làm nhiệm vụ. Ảnh: P.H.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến khu vực nghĩa trang Vườn Ươm (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) để theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng được huy động bảo vệ nghiêm ngặt.

Bà Đào Thị Lý (49 tuổi, em gái bà Hoa) cho biết, 2 ngày trước, gia đình nhận được thông báo khai quật tử thi. "Sáng nay, em trai và bác ruột của chị tôi được gia đình ủy quyền vào nghĩa trang chứng kiến cảnh khai quật mộ", bà Lý nói.

Sau gần 4 giờ khai quật, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm. Ông Đào Quang Nghị (em chồng bà Hoa), cho biết thi thể nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên.

Xong việc, thi thể bà Đào Thị Hoa đã được mai táng tại chỗ.

Hiện trường vụ khai quật mộ bà Hoa. Ảnh: P.H.

Trước đó, Công an Nghệ An đã có thông báo cho gia đình bà Hoa về việc khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 16/5, Công an huyện Yên Thành cũng ra thông báo hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Nội dung thông báo, cách đây hơn 5 năm, thượng tá Phạm Xuân Khánh - Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành ký quyết định không khởi tố vụ án về cái chết của bà Đào Thị Hoa. Nhà chức trách xác định bà Hoa tử vong là do treo cổ.

Hiện trường nơi khai quật tử thi bà Hoa. Ảnh: P.H.

Theo nội dung vụ án, ngày 12/9/2012, người dân phát hiện bà Hoa chết trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Lúc bấy giờ, người thân của bà Hoa đã ký vào giấy cam kết với nội dung người phụ nữ xấu số chết do tự tử (treo cổ). Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân. Công an huyện Yên Thành kết luận vụ việc không có tội phạm gây ra nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Không thỏa mãn với kết luận này, sau đó người thân bà Hoa viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định của cơ quan điều tra. Họ cho rằng bà Hoa chết là do bị giết, không phải tự sát.