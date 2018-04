Thị trường ôtô tháng 3 khởi sắc, nhiều xe nhập chưa có hàng

Tổng doanh số bán ôtô trong tháng 3 tăng 70% so với tháng trước, nhưng giảm 21% so với cùng kỳ, nhiều mẫu xe nhập khẩu vẫn chưa có hàng để bán.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, thị trường ôtô tháng 3 đạt tổng doanh số 21.127 xe, tăng 70% so với tháng trước, và giảm 21% so với cùng kỳ. Lý do cho sự khởi sắc là người Việt bắt đầu mua xe trở lại sau dịp nghỉ Tết Âm lịch hơn và lô hàng hơn 2.000 xe của Honda được thông quan.

Hơn 2.000 xe Honda thông quan khiến thị trường xe nhập dần trở nên ổn định. Ảnh: Hân Nguyễn.

Trong tổng số xe bán ra trong tháng, doanh số xe du lịch đạt 12.858 đơn vị, xe thương mại đạt 6.949 đơn vị và xe chuyên dụng đạt 1.320 chiếc, mức tăng lần lượt so với tháng trước lần lượt là 48%, 109% và 222%.

Doanh số xe lắp ráp trong nước là 18.777 xe, tăng 76% và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 2.350 xe, tăng 37% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3/2018 giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe lắp ráp tăng trưởng 8% và xe nhập khẩu giảm 48%.

Thị trường xe nhập khẩu vẫn bất ổn định là dịp để các mẫu xe lắp ráp trong nước tăng doanh số. Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng bán chạy, đạt tổng doanh số 2.240 xe.

Toyota Innova đứng vị trí thứ 2 với doanh số 1.469 xe. Tiếp đến là Kia Morning, Honda City, Kia Cerato, Mazda3, Ford Ranger, Mazda CX-5, Ford EcoSport, Mazda2 và Toyota Corolla Altis.

Trong tổng 10 xe bán chạy chỉ có duy nhất Ford Ranger là xe nhập khẩu, còn lại đều là xe lắp ráp. Ford Ranger mọi tháng đều đứng top đầu, nhiều thời điểm ganh đua vị trí thứ nhất với Toyota Vios thì nay tụt xuống vị trí thứ 7.

Lô hàng hơn 2.000 xe của Honda thông quan hồi đầu tháng 3 giúp giải tỏa phần nào "cơn khát" xe nhập khẩu cho thị trường. Doanh số của CR-V thế hệ mới đạt 413 xe, trong khi tháng trước chỉ vỏn vẹn 10 xe, có nghĩa gấp hơn 41 lần. Honda Jazz tháng đầu tiên mở bán đạt doanh số 48 xe.

Ngược lại, nhiều mẫu xe nhập khẩu vẫn đối mặt với tình trạng không có doanh số. Toyota Fortuner tháng 2/2018 bán 38 xe, trong tháng 3 không có doanh số. Honda Civic, Toyota Land Cruiser, Toyota Yaris và loạt sản phẩm của Lexus chịu chung số phận.

Ngoài Honda, một số hãng xe khác đã đưa xe về Việt Nam như Mercedes-Benz, Volvo, Audi hay Volkswagen do nhập khẩu từ châu Âu. Riêng Volkswagen có một dòng xe nhập từ Mexico và một dòng xe nhập từ Ấn Độ. Do các hãng xe này không thuộc VAMA nên không thống kê doanh số.

VAMA dự kiến doanh số bán xe năm 2018 tăng trưởng 20-25% so với năm ngoái.