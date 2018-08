‘Thiện ác đối đầu 2’: Lằn ranh mong manh giữa chính - tà

Denzel Washington tiếp tục là điểm nhấn sáng giá khi tái xuất trong “The Equalizer 2”, dù yếu tố hành động của bộ phim có phần ít hơn tập trước.

Trailer bộ phim 'Thiện ác đối đầu 2' Phần tiếp theo của tác phẩm hành động giật gân "The Equailzer" có Denzel Washington sắm vai chính.

Thể loại: Hành động, tâm lý

Đạo diễn: Antoine Fuqua

Diễn viên chính: Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders, Melissa Leo, Bill Pullman

Zing.vn đánh giá: 6/10

The Equalizer 2 của Denzel Washington ra đời sau phần một khoảng bốn năm.

Được ra đời cách đây bốn năm, The Equalizer nhanh chóng gây tiếng vang trên toàn thế giới.

Cuộc tái hợp giữa Denzel Washington và Antoine Fuqua sau tượng vàng Oscar ở Training Day (2001) đã tạo ra tác phẩm hành động bạo lực và đầy ý nghĩa. Và The Equalizer 2 là bộ phim đầu tiên tài tử da màu tham gia một phần hậu truyện (sequel).

The Equalizer 2 diễn ra ngay sau các sự kiện của phần đầu tiên. Cựu mật vụ CIA Robert McCall (Denzel Washington) lúc này chuyển sang làm tài xế. Và ông vẫn thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh xung quanh với sự hỗ trợ của Susan Plummer (Melissa Leo).

Một ngày nọ, Susan bị giết chết trong lúc đang điều tra vụ ám sát một tình báo viên cấp cao tại Brussels cùng Dave York (Pedro Pascal). Nhận được tin dữ, Robert lập tức vào cuộc. Từ đây, ông khám phá ra hàng loạt bí ẩn đáng sợ liên quan tới nhóm đồng đội cũ.

Kịch bản có nút thắt , nhưng ít hành động

Trong tập đầu tiên, đối thủ của Robert McCall được xác định ngay từ đầu là băng nhóm xã hội đen chuyên bảo kê gái làng chơi. Xuyên suốt bộ phim sau đó là nhiều màn đấu trí có phần quen thuộc giữa tay sát thủ Nicolai Itchenko (Marton Csokas) và nhân vật chính.

Nhưng sang đến The Equalizer 2, tuyến phản diện bị giấu kín và chỉ được hé lộ vào phút cuối của tác phẩm. Lúc này, khán giả có cơ hội chứng kiến khả năng điều tra ấn tượng khi Robert tái dựng hiện trường hai vụ án cùng lúc.

Kịch bản của The Equalizer 2 có phần phức tạp hơn phần đầu tiên.

Những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được ông tận dụng để khám phá ra chân tướng sự việc. Điều đó giúp nội dung phim trở nên kịch tính hơn đôi chút, bởi kẻ thù của Robert McCall có thể xuất hiện bất cứ lúc nào theo nhiều cách khó ngờ.

Song, The Equalizer 2 vẫn mắc phải điểm yếu của tập trước. Đó là nhiều khi sa đà vào các tình huống phụ, khiến mạch phim trở nên lan man. Điển hình là câu chuyện về chàng thanh niên Miles Whittaker (Ashton Sanders) gần như không có bất cứ ảnh hưởng gì tới nội dung chính, nhưng bị kéo dài một cách quá đáng.

Trong khi đó, mảng hành động xem ra lại yếu hơn so với phần một. Tính bạo lực và máu me của The Equalizer 2 giảm đi đáng kể, có lẽ một phần bởi Denzel Washington nay tuổi tác đã cao, khó lòng còn có thể tham gia những trường đoạn cận chiến dài hơi và đòi hỏi sự dẻo dai.

Phim có nhiều đoạn hành động, nhưng chúng thường kết thúc khá chóng vánh.

Trên thực tế, số lượng cảnh chiến đấu trong phim không ít, nhưng chúng thường kết thúc chóng vánh. Tuyến phản diện được đầu tư khá kỹ lưỡng là vậy, nhưng cũng chẳng thể là đối thủ xứng tầm trước một Robert McCall quá “bá đạo”.

Denzel Washington tiếp tục là điểm sáng

Là một trong những diễn viên hiếm hoi ở Hollywood gặt hái thành công trong cả mảng chính kịch lẫn hành động, Denzel Washington luôn cố gắng đưa thêm yếu tố nhân văn vào trong mỗi tác phẩm của mình. Với The Equalizer 2, phim tiếp tục khai thác sâu hơn vào quá khứ của Robert McCall cùng bản ngã nhân vật.

Trong tập đầu tiên, tay cựu điệp viên CIA được khắc họa là một người rất nguyên tắc khi làm mọi thứ trong ngày theo đúng khung giờ nhất định, cũng như luôn đặt thời gian để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.

Lúc này, ông chỉ mong muốn có một cuộc sống bình dị để quên đi quá khứ. Song, Robert McCall bất đắc dĩ phải ra tay cứu giúp cô bé làng chơi Alina (Chloë Grace Moretz) trước những trận đòn tàn bạo của nhóm bảo kê.

Sau màn “tái xuất giang hồ” đó, nhân vật thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời khó khăn xung quanh mình, dù có phải đối mặt với nhiều băng đảng khác nhau. Song, chính cái chết của Susan đã khai mở ra quá khứ đen tối và đau thương của Robert McCall.

Với phần hai, khán giả có cơ hội hiểu hơn về quá khứ của nhân vật trung tâm Robert McCall.

Hóa ra, ông từng là thành viên của một lực lượng đặc biệt chuyên đi ám sát “kẻ thù” của nước Mỹ. Cái chết của người vợ Viviene là nguyên nhân khiến tay cựu mật vụ quyết định giả chết, rồi rời bỏ đồng đội để đi tìm cuộc sống thanh bình.

Kiểu nhân vật “nhúng chàm” tàn bạo với chút lòng vị tha và sự yếu đuối đã trở thành “đặc sản” của riêng Denzel Washington. Như nhiều tác phẩm trước đây của tài tử, Robert McCall vẫn là người đàn ông trung niên cô độc nhưng cương nghị với thứ công lý riêng của bản thân.

Ông luôn cho đối thủ cơ hội để sửa sai trước khi ra tay không chút nhân từ. Ngược lại, nhân vật luôn hết lòng với những kẻ yếu thế bị xã hội chèn ép tới bước đường cùng mà không thể phản kháng. Đó là cách để Robert McCall chuộc lại chuỗi lỗi lầm xưa cũ, cũng như tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

Denzel Washington không gặp chút khó khăn khi thể hiện mẫu hình tượng quen thuộc trên màn ảnh rộng. Ông khiến người xem day dứt với nỗi đau và suy ngẫm bởi nhiều câu thoại hùng hồn. Đôi lúc, nụ cười vẫn sáng trên môi của Robert McCall, nhưng đằng sau đó có thể là cơn thịnh nọ kinh hoàng.

Nhìn chung, các fan của Denzel Washington hoàn toàn có thể cảm thấy thỏa mãn với The Equalizer 2. Tuy nhiên, bộ phim vẫn nằm trong “ranh giới an toàn” của tài tử. Cũng thật khó để ông có thể tạo nên sự đột phá trong dòng hành động khi năm nay đã 63 tuổi.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Thiện ác đối đầu 2.