Thiết kế phục trang phim đẹp nhất 2017

Beauty and the Beast: Không phụ kỳ vọng của người hâm mộ về một bộ phim cổ tích "đúng chuẩn", Beauty and the Beast 2017 được đầu tư kinh phí khủng cho khoản bối cảnh và tạo hình. Nàng Belle của Emma Watson có nhiều thiết kế váy dựa trên bản hoạt hình 1991 nhưng thêm thắt chi tiết tỉ mỉ hơn. Đặc biệt, bộ váy dạ hội màu vàng trứ danh được tái hiện chân thực và lộng lẫy có thể khiến mọi cô gái phải uớc ao.