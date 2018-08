Thiếu niên 15 tuổi cầm súng nhựa xông vào cướp ngân hàng

Thiếu niên 15 tuổi cầm súng nhựa rồi vào ngân hàng đe dọa những nhân viên làm việc tại đây để cướp tiền. Nghi can sau đó hoảng loạn bỏ chạy và bị công an bắt giữ.

Ngày 7/8, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dựng lại hiện trường vụ cướp ngân hàng để điều tra, làm rõ các tình tiết vụ án. Nghi can gây ra vụ cướp là Đấu (15 tuổi, tên được thay đổi, quê Quảng Bình).

Theo điều tra ban đầu, Đấu có ý định cướp ngân hàng từ trước nên nhiều lần đi qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank - đóng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Vũng Tàu) để thăm dò. Chiều 6/8, thiếu niên 15 tuổi chuẩn bị khẩu súng nhựa bắn đạn bi nhựa, dao và cho vào ba lô rồi đón xe đến trước cổng ngân hàng.

Nghi can được công an đưa đến hiện trường để tổ chức thực nghiệm. Ảnh: N.G.

Khi đến nơi, thiếu niên này đi vào trong và rút súng đe dọa các nhân viên đang làm việc tại đây. Đấu yêu cầu những người này bỏ tiền vào ba lô cho Đấu.

Lúc này, nhiều người sợ hãi, la hét và bỏ chạy. Thấy vậy, Đấu cũng vội bỏ chạy khi chưa lấy được tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Vũng Tàu vào cuộc điều tra, phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ nghi can chỉ sau vài giờ thiếu niên gây án.