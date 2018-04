Thiếu tá quân đội tìm người đánh rơi cọc tiền 10 triệu

Thiếu tá Dương Văn Tâm nhặt được cọc tiền 10 triệu đồng trên quốc lộ 30, đoạn gần cầu Rạch Dầu (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và mang đến công an xã tìm người trả lại.

Sáng 8/4, Công an xã An Bình (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết nơi đây đang tìm người đánh rơi số tiền 10 triệu đồng để hoàn trả cho khổ chủ.

Số tiền này được thiếu tá Dương Văn Tâm, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lãnh, nhặt được trong lúc đi trên quốc lộ 30, đoạn gần Cầu Rạch Dầu, thuộc ấp An Định (xã An Bình), vào hai ngày trước (6/4).

Theo thiếu tá Tâm, khoảng gần 10h cùng ngày, anh đi công tác từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lãnh đến TP Cao Lãnh thì thấy có người đánh rơi một cọc tiền. Thiếu tá Tâm đã mang đến giao cho Công an xã An Bình để nhờ tìm người đánh rơi.

“Hai ngày qua vẫn chưa có người đến nhận số tiền này. Ai là người đánh rơi mang theo giấy tờ tùy thân đến trụ sở Công an xã An Bình làm thủ tục nhận lại”, Công an xã An Bình thông báo.

Quốc lộ 30 qua xã An Bình (Cao Lãnh, Đồng Tháp). Ảnh: Google Maps.