Thời điểm nào thích hợp để du lịch Eo Gió Quy Nhơn?

Trên bãi biển Kỳ Co có điểm gì đặc biệt? Nhiều tảng đá có hình thù kỳ lạ

Những hồ nước tự nhiên

Hàng dừa sát bãi biển

Dãy núi bao bọc kín xung quanh Một điểm rất độc đáo ở Kỳ Co là những hồ nước tự nhiên do nước biển đánh vào các vách đá lõm tạo thành. Những hồ bơi mini này rất sạch và đẹp, có mực nước chỉ đến đầu gối nên thích hợp để bạn nằm ngâm mình thư giãn, hay đưa gia đình với trẻ nhỏ vào vui chơi riêng tư rất an toàn. Ảnh: Chad.clothing.