Thời điểm nào trong ngày cơ thể đói nhất?

Chất nào khiến bạn no lâu nhất. Chất xơ

Chất đạm

Carbohydrates Bạn sẽ cần cả 3 dưỡng chất này trong chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng chất đạm sẽ khiến bạn no lâu hơn vì cơ thể mất nhiều thời gian để tiêu hóa chúng. Chất xơ khiến bạn no nhanh nhất, nhưng không kéo dài lâu.