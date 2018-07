Thời tiết ngày 10/7: Sài Gòn có mưa lớn và dông mạnh

Ngày 10/7, Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Sài Gòn có lúc hửng nắng, trời có mưa to, dông kèm gió mạnh.



