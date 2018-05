Thời tiết ngày 15/5: Hà Nội nắng nóng 37 độ C

Ngày 15/5, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Hà Nội nhiệt độ là 37 độ C.



