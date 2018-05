Thời tiết ngày 16/5: Hà Nội và Sài Gòn nắng nóng cả ngày

Ngày 16/5, nắng nóng trải dài khắp nước với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, trong đó, Hà Nội cao nhất 37 độ C, Sài Gòn 35 độ C.