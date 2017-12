Thời tiết ngày 31/12: Nam Bộ triều cường, Bắc Bộ rét đậm có nơi 6 độ C

Ngày 31/12, Bắc Bộ rét, vùng núi rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm còn 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Triều cường Nam Bộ có thể gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi.