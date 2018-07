Thông tin mới nhất về điểm chuẩn 2018 của các trường công an, quân đội

Điểm chuẩn vào các trường khối công an, quân đội có thể giảm so với năm trước, nhưng sẽ tùy từng tổ hợp.

Ngày 11/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 và phổ điểm từng môn thi. Với thống kê phổ điểm được công bố, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm 2018 sẽ giảm so với năm 2017, mức giảm tùy thuộc vào từng ngành.

Với các trường khối công an, quân đội - luôn nằm trong top có điểm chuẩn cao nhất - do chỉ tiêu ít nên nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ ít biến động so với các năm, hoặc sẽ giảm nhẹ.

Tại sự kiện Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018 diễn ra ngày 15/7, rất nhiều thí sinh đã quan tâm tới thông tin điểm chuẩn của khối ngành công an, quân đội.

Đa số các câu hỏi đều muốn biết với mức điểm các thí sinh đang có thì khả năng đỗ vào các trường công an, quân đội ra sao? Năm ngoái có những thí sinh đạt 30 điểm/3 môn vẫn bị trượt vì thua ở điểm ưu tiên, liệu năm nay điều này có lặp lại?

Chỉ tiêu tuyển nữ vào trường quân đội rất ít.

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Thư ký tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an, do phổ điểm năm nay ở các khối đều nghiêng về hướng thấp nên dự báo điểm chuẩn vào các trường khối Công an có thể giảm so với năm trước. Mức giảm ít hay nhiều sẽ tùy từng tổ hợp.

Ngoài ra, cơ hội cho các bạn nữ được vào học ngành công an sẽ rất ít, khi mỗi ngành học không tuyển quá 10% chỉ tiêu thí sinh nữ.

Còn Đại tá Vũ Xuân Tiến - Trưởng ban Thư ký, Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng - đưa ra lưu ý đối với các thí sinh: Những thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển thì mới đủ điều kiện xét tuyển.

Hiện nay, có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường quân đội nhưng lại không qua sơ tuyển. Những thí sinh này sẽ không đủ điều kiện để tuyển sinh vào khối trường quân đội. Đại tá Tiến khuyên thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng sang các khối ngành khác.