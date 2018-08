‘Thử thách thần chết 2’ bán hơn 6 triệu vé chỉ sau 5 ngày tại Hàn Quốc

“Along with the Gods: The Last 49 Days” mới ra mắt tại Hàn Quốc trong tuần qua và lập tức tạo nên nhiều kỷ lục phòng vé vô tiền khoáng hậu.

Trailer bộ phim 'Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng' Phần tiếp theo của bộ phim giả tưởng ăn khách "Along with the Gods" do các nhà làm phim Hàn Quốc thực hiện.

Bom tấn điện ảnh Hàn Quốc được chờ đợi nhất mùa hè năm nay - Along with the Gods: The Last 49 Days - đã không khiến nhà sản xuất phải thất vọng. Khởi chiếu tại quê hương từ 1/8, phim lập tức đạt kỷ lục về số lượng vé bán ra trong ngày ra mắt khi thu hút hơn 1,24 triệu lượt khán giả.

Riêng trong hôm thứ bảy 4/8, phần hai của Along with the Gods bán được tới 1,47 triệu vé. Đó là lượng vé bán ra kỷ lục đối với một ngày tại thị trường Hàn Quốc, xô đổ thành tích 1,33 triệu lượt của Avengers: Infinity War mới hồi đầu mùa hè.

Along with the Gods: The Last 49 Days xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé sau 5 ngày trình chiếu.

Có thêm 1 triệu lượt vé hôm 5/8, chỉ qua 5 ngày, Along with the Gods: The Last 49 Days đã bán được tổng cộng hơn 6,19 triệu vé. Như vậy, tính trung bình, mỗi ngày bom tấn giả tưởng đều thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả.

Thành công của The Last 49 Days thực tế là điều không gây quá nhiều ngạc nhiên. Phần đầu tiên - Along with the Gods: The Two Worlds (2017) - từng gây ra cơn sốt tương tự tại phòng vé xứ kim chi hồi đầu năm.

Với 14,41 triệu lượt vé bán ra, đây hiện là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc ăn khách thứ hai trong lịch sử, chỉ chịu đứng sau phim lịch sử The Admiral: Roaring Currents (2014).

Nhân vật được đưa ra phán xét trong phần hai là Soo-hong (Kim Dong-wook).

Trong The Last 49 Days, sau khi thành công giúp Kim Ja-hong (Cha Tae-hyun) đầu thai, ba sứ giả cõi âm là Gang-rim (Ha Jung-woo), Won-maek (Ju Ji-hoon) và Duk-choon (Kim Hyang-gi) tiếp tục đưa Soo-hong (Kim Dong-wook) đến với hành trình phán xét tội lỗi. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu lần này còn có sự tham gia của một Thổ Công nắm giữ bí mật quá khứ của bộ ba.

Đạo diễn Kim Yong-hwa và nhà sản xuất cho biết họ đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện tiếp phần ba và phần bốn cho thương hiệu điện ảnh, đồng thời phát triển một loạt phim truyền hình dựa trên ý tưởng của loạt truyện trang mạng (webtoon) nguyên tác.

Tại Việt Nam, bộ phim chuẩn bị khởi chiếu từ 10/8 dưới tựa Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng.