‘Thử thách Thần chết 2’ chỉ mất 14 ngày để bán được 10 triệu vé

“Along with the Gods: The Last 49 Days” đang tạo ra cơn sốt cực lớn tại thị trường Hàn Quốc, và suýt chút nữa đã phá được kỷ lục của “The Admiral: Roaring Currents” (2014).

Trailer bộ phim 'Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng' Phần tiếp theo của bộ phim giả tưởng ăn khách "Along with the Gods" do các nhà làm phim Hàn Quốc thực hiện.

Bom tấn Hàn Quốc được chờ đợi nhất mùa hè năm nay đang có tốc độ kiếm tiền chóng mặt tại quê hương. Hãng Lotte thông báo Along with the Gods: The Last 49 Days đã chính thức vượt qua cột mốc 10 triệu lượt vé chỉ sau 14 ngày phim ra rạp.

Trong tuần này, bộ phim giả tưởng dựa trên truyện tranh mạng (webtoon) dự kiến vượt qua thành tích 11,4 triệu lượt vé của Avengers: Infinity War, qua đó tạm thời nắm giữ vị trí số một tại thị trường Hàn Quốc của năm 2018.

Along with the Gods: The Last 49 Days mất đúng 14 ngày để chinh phục cột mốc 10 triệu vé tại quê hương. Ảnh: Lotte.

Along with the Gods: The Last 49 Days nối tiếp câu chuyện của phần trước - Along with the Gods: The Two Worlds. Nhóm vệ thần do Gang-rim (Ha Jung-woo) đứng đầu tiếp tục đưa Kim Soo-hong (Kim Dong-wook) qua các phiên tòa dưới Địa giới để xem liệu chàng trai trẻ mới bỏ mạng có phải là linh hồn thuần khiết và có cơ hội sớm được đầu thai hay không.

Họ đồng thời nhận một nhiệm vụ khác trên Thiên giới khi một vị thần bí ẩn (Ma Dong-seok) ra sức bảo vệ một ông lão đã ở trên dương gian quá thời gian cho phép. Từ đây, quá khứ của các vệ thần Gang-rim, Won-maek (Ju Ji-hoon) và Duk-choon (Kim Hyang-gi) cũng dần được hé lộ.

Bên cạnh phần kỹ xảo vượt trội, Along with the Gods: The Last 49 Days lấy lòng khán giả nhờ câu chuyện đầy bi thương về bộ ba nhân vật chính. Người xem nay có cơ hội hiểu rõ hơn về tính cách và tiền kiếp của nhóm nhân vật.

Cuối 2017, Along with the Gods: The Two Worlds cũng từng gây sốt lớn tại thị trường Hàn Quốc, và kết thúc quá trình trình chiếu vào đầu 2018 với số lượng vé bán ra lên tới 14,4 triệu lượt. Đó là thành tích cao thứ hai lịch sử phòng vé kim chi, chỉ chịu đứng sau The Admiral: Roaring Currents (2014) với hơn 17 triệu lượt vé.

Tốc độ kiếm tiền lúc này của The Last 49 Days còn cao hơn The Two Worlds. Để vượt qua cột mốc 10 triệu khán giả, phần một của Along with the Gods từng phải mất đến 16 ngày.

Song, quãng thời gian 14 ngày của The Last 49 Days không đủ giúp tạo ra kỷ lục mới. Bộ phim cũng chịu đứng sau The Admiral: Roaring Currents khi tác phẩm lịch sử có Choi Min-sik đóng chính chỉ mất đúng 12 ngày để bán ra 10 triệu vé.

Along with the Gods: The Last 49 Days đang được trình chiếu tại Việt Nam dưới tựa Thử thách Thần chết 2: 49 ngày cuối cùng.