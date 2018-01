‘Thử thách Thần chết’: Bom tấn hấp dẫn, cảm động đến từ Hàn Quốc

Tác phẩm mới của tài tử Ha Jung-woo chứa đựng câu chuyện kịch tính, với nhiều nút thắt bất ngờ, cùng phần thông điệp nhân văn cảm động, gần gũi với người Á Đông.

Trailer bộ phim 'Thử thách Thần chết: Giữa hai thế giới' "Along with the Gods: The Two Worlds" là bộ phim giả tưởng dựa trên manhwa của Hàn Quốc và có kinh phí sản xuất lên tới 35 triệu USD.

Thể loại: Giả tưởng, hành động

Đạo diễn: Kim Yong-hwa

Diễn viên chính: Ha Jung-woo, Cha Tae-hyun, Ju Ji-hoon, Kim Hyang-gi

Zing.vn đánh giá: 8/10

Along with the Gods: The Two Worlds được người Hàn Quốc đầu tư cho khoản ngân sách lên tới hơn 35 triệu USD.



Dựa trên loạt truyện tranh phát hành trực tuyến của tác giả Joo Ho-min, bộ phim Along with the Gods: The Two Worlds mở đầu bằng cái chết của người lính cứu hỏa Kim Ja-hong (Cha Tae-hyun) khi anh liều thân giải cứu một bé gái khỏi vụ hỏa hoạn đáng sợ.

Nhưng chết chưa phải là hết. Sau khi lìa khỏi thân xác, linh hồn của Ja-hong lập tức được các vệ thần Gang-rim (Ha Jung-woo), Won-maek (Ju Ji-hoon) và Duk-choon (Kim Hyang-gi) hộ tống xuống Địa phủ.

Giờ đây, Ja-hong phải vượt qua bảy tầng địa ngục tượng trưng cho bảy tội lỗi lớn. Vị Thần cai quản mỗi tầng sẽ phán xét các tội lỗi mà chàng trai từng mắc phải khi còn sống để quyết định xem anh có được đầu thai chuyển kiếp hay không.

Nhóm vệ thần hộ tống tin rằng Ja-hong sẽ dễ dàng vượt qua mọi phán xử, bởi anh là một “linh hồn thuần khiết”, luôn chăm chỉ, tử tế với mọi người xung quanh. Song, một biến cố lớn xảy ra với gia đình chàng trai ở dương thế đã gây ra trở ngại lớn. Đồng thời, hàng loạt bi kịch trong quá khứ của gia đình Ja-hong dần hé lộ từ đây.

Ý tưởng về thế giới bên kia đậm chất Á Đông

Là nền điện ảnh lớn trong khu vực, nhưng Hàn Quốc thực tế không mang tới cho khán giả nhiều bộ phim giả tưởng. Bên cạnh một số tác phẩm tiêu biểu như The Restless (2006), D-War (2007), Woochi (2009)…, khán giả xứ kim chi hiếm có cơ hội thưởng thức những dự án giả tưởng có kinh phí lớn, sở hữu câu chuyện mới lạ, cùng hiệu ứng kỹ xảo mãn nhãn.

Do đó, Along with the Gods: The Two Worlds ra mắt trong sự kỳ vọng lớn từ khán giả về một bom tấn giải trí mới mẻ, khác biệt.

Trên thực tế, Along with the Gods khai thác đề tài không quá mới lạ về hành trình của người đã khuất ở thế giới bên kia. Điểm nhấn khác biệt nằm ở chỗ bộ phim xây dựng bối cảnh thế giới chi tiết và gần gũi với tín ngưỡng Á Đông. Càng theo dõi, khán giả càng dễ nhận ra nhiều điều quen thuộc trong quan niệm của bản thân về cái chết, về thế giới bên kia.

Mỗi tầng Địa ngục hiện lên trong phim rất thú vị và đem lại cho khán giả nhiều suy ngẫm.

Mỗi cá nhân trong phim dù tồn tại ở trạng thái nào cũng không thể thoát khỏi vòng Luân hồi và quy luật Nhân quả. Khi chết đi, họ rời khỏi Dương thế và đến Địa ngục. Nếu vượt qua hết mọi thử thách, mỗi cá nhân có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp thành con người. Còn nếu không, họ buộc phải gánh chịu sự trừng phạt tương xứng với tội nghiệt mà mình mắc phải khi còn sống.

Các nhà làm phim Hàn Quốc đã tạo ra những địa tầng với nhiều nét sáng tạo độc đáo để minh họa cho chuỗi ý tưởng trên. Như ở địa tầng Sát sinh - nơi phán xét tội lỗi giết người hoặc gián tiếp gây ra cái chết cho người khác, ai bị kết tội sẽ phải chịu cảnh đọa đày dưới hỏa ngục sâu thẳm, liên tục phải chết đi sống lại để thấu chịu nỗi đau từng gây ra cho nạn nhân.

Tới địa tầng Lười nhác - nơi phán xử những kẻ đã sống lãng phí, phóng túng và buông thả, ai bị kết tội sẽ phải chạy mãi trong vòng quay khổng lồ vô tận nếu như không muốn thân xác bị nghiền nát.

Hay đến địa tầng Bạo lực - nơi phán xử kẻ nào dùng bạo lực với người khác, linh hồn mắc tội sẽ bị hút vào Hố sâu Vô tận và tra tấn bởi những tảng đá khổng lồ. Cứ như thế, mỗi địa tầng trong Along with the Gods là một thế giới khác biệt, giúp tạo ra Địa ngục phong phú, đa dạng chẳng khác gì chốn Dương thế.

Ngoài ra, hình tượng các nhân vật và khái niệm thần bí trong phim cũng được miêu tả khá ấn tượng như vong quỷ, các vệ thần, các Phán quan cai quản mỗi địa tầng, đám âm binh dưới quyền… Tất cả tạo ra thế giới giả tưởng sáng tạo, hấp dẫn, nhưng vẫn gần gũi, quen thuộc với khán giả.

Câu chuyện phim hấp dẫn và giàu ý nghĩa

Along with the Gods: The Two Worlds có phần vào đề rất nhanh và trực diện. Cái chết của anh lính cứu hỏa Kim Ja-hong diễn ra chóng vánh, để rồi anh lập tức bị cuốn vào hành trình khám phá Địa ngục đầy thử thách mà gần như chẳng có bất cứ sự giới thiệu, hướng dẫn cụ thể nào.

Điều đó có thể khiến khán giả ban đầu cảm thấy khó hiểu. Nhưng mọi thứ bắt đầu dần trở nên rõ ràng hơn khi nhóm vệ thần thể hiện bản thân và từng bước giới thiệu thế giới bên kia cho nhân vật chính Kim Ja-hong, hay là chính khán giả.

Càng về sau, bộ phim càng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn, không chỉ bởi hàng loạt thử thách đang đón chờ Ja-hong phía trước, mà còn bởi biến cố bất ngờ xảy đến với người thân của anh. Đây là điểm nhấn quan trọng giúp tạo ra tuyến truyện thứ hai diễn ra song song tại Dương thế, có liên hệ mật thiết đến tuyến truyện chính ở Địa ngục.

Tuyến truyện thứ hai được cài cắm rất khéo léo, tạo ra cuộc chạy đua song song ở Địa ngục và Dương gian.

Tuyến truyện mới đồng thời hé lộ hàng loạt nút thắt bất ngờ liên quan đến bi kịch gia đình của nhân vật chính Kim Ja-hong trong quá khứ. Nhờ đó, Along with the Gods không chỉ là tác phẩm hành động, phiêu lưu, giả tưởng đậm chất giải trí. Bộ phim thực tế còn chứa đựng nhiều tình tiết xúc động, giàu ý nghĩa nhân văn.

Thông qua các nhân vật con người trong phim, bộ phim nhấn mạnh ý tưởng không ai trên đời là hoàn hảo. Mỗi cá nhân đều tồn tại ít nhiều sai lầm, tội lỗi, và điều đó sẽ đeo bám họ đến hết cuộc đời. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi cá nhân cần có cách nhìn nhận đúng đắn về mỗi tội lỗi, và phải biết làm sao để chuộc lại lỗi lầm. Đây là điều giúp tác phẩm tạo ra sự đồng cảm từ người xem.

Ngoài ra, Along with the Gods còn đề cao những giá trị cơ bản của văn hóa Á Đông như tình mẫu tử, lòng hiếu thảo, đức hy sinh, tính vị tha… Điều đó giúp tác phẩm của đạo diễn Kim Yong-hwa trở nên sâu sắc, chứ không dừng lại ở một bom tấn giải trí thông thường.

Một bom tấn chất lượng của người Hàn

Công bằng mà nhận xét, Along with the Gods sở hữu phần hiệu ứng hình ảnh khá ấn tượng so với mặt bằng chung của Hàn Quốc nói riêng, và điện ảnh toàn châu Á nói chung.

Đa số bối cảnh phim là sản phẩm của kỹ xảo đồ họa vi tính với chất lượng tốt, mang độ chân thực cao. Chúng không màu mè, sặc sỡ, gây cảm giác giả tạo như một số tác phẩm cùng thể loại, đặc biệt là các phim đến từ nền điện ảnh Hoa ngữ.

Các trường đoạn hành động, chiến đấu trong phim thực tế không nhiều, nhưng được thực hiện chỉn chu, sáng tạo và kịch tính. Điểm nhấn nằm ở những cảnh truy đuổi, đối đầu giữa vệ thần Gang-rim và vong quỷ tại Dương thế.

Yếu tố giải trí của Along with the Gods được duy trì xuyên suốt. Nhưng bên cạnh đó còn là nhiều bài học nhân văn mà tác phẩm muốn gửi gắm.

Để giảm bớt bầu không khí nặng nề khi nói về cái chết và thế giới bên kia, đạo diễn Kim Yong-hwa cũng chủ động chấm phá nét hài hước cho mỗi nhân vật. Nhờ đó, bầu không khí trong phim đôi lúc giãn ra, giúp khán giả có quãng thời gian “nghỉ” cần thiết.

Các diễn viên trong phim đều thể hiện trọn vẹn nhân vật của họ, và mỗi người đều có bản sắc, ấn tượng riêng. Đặc biệt, với những ai hâm mộ nền điện ảnh Hàn Quốc, họ có thể hào hứng khám phá hàng loạt ngôi sao tham gia trong Along with the Gods, từ vai phụ cho tới các vai khách mời (cameo).

Từ tài tử Lee Jung-jae, diễn viên kỳ cựu “chuyên vai phụ” Oh Dal-su, Im Won-hee, cho tới hai ngôi sao của Train to Busan là Kim Su-an và Ma Dong-seok, hay cả các minh tinh Kim Ha-neul, Kim Hae-sook…, tất cả cùng nhau xuất hiện và giúp nâng tầm Along with the Gods, biến đây trở thành một trong những dự án điện ảnh Hàn sở hữu nhiều ngôi sao bậc nhất.

Bất chấp nhiều điểm mạnh, Along with the Gods vẫn tồn tại một số khiếm khuyết đáng tiếc. Bộ phim đưa vào quá nhiều chi tiết nhằm xây dựng thế giới và mở rộng câu chuyện. Hậu quả là mạch phim trở nên rời rạc, có phần bị “loãng” ở giữa.

Cũng bởi vậy, thời lượng của bộ phim bị kéo dài không cần thiết. Trong khi đó, một số nội dung chỉ được đề cập lướt qua, không có mô tả cụ thể, như chuyện ở địa tần Bất chính. Do còn có phần hai - dự kiến ra mắt mùa hè 2018, cái kết của Along with the Gods cũng là chưa thực sự trọn vẹn.

Hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc, Along with the Gods: The Two Worlds là xuất phẩm chất lượng của điện ảnh Hàn Quốc trong dịp cuối 2017. Đây không chỉ là một bộ phim giải trí đáng giá, mà còn đem đến những bài học sâu sắc, nhân văn, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa đề Thử thách Thần chết: Giữa hai thế giới.