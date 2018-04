Thứ trưởng Công an: Nhiều đối tượng xấu dàn dựng, gây hấn CSGT

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết có nhiều đối tượng xấu dàn dựng sẵn kịch bản để khiêu khích, gây hấn với lực lượng CSGT nhằm mục đích xấu.

Ngày 19/4, thông tin từ Cổng điện tử Bộ Công an, Cục CSGT (C67 -Bộ Công an) vừa tổ chức hội nghị Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và xây dựng văn hóa giao thông.

Tại cuộc họp, lãnh đạo C67 cho biết hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông có chiều hướng gia tăng; công tác quản lý nhà nước về TTATGT còn chồng chéo, phân tán do quy định của các văn bản quy phạm về giao thông đường bộ chưa phù hợp...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng phải mở rộng công tác tuyên truyền về lực lượng CAND tới báo chí. Ông cho biết lực lượng CSGT gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý người vi phạm, nhất là các trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện.

Theo ông Sơn, xử lý người bình thường đã khó, xử lý người say rượu khó hơn gấp nhiều lần vì họ thường không hợp tác, có hành vi cư xử chưa đúng mực. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ càng phải có kỹ năng để xử lý trong các tình huống cụ thể và cần có sự phối hợp, ủng hộ của các cơ quan chức năng, chính quyền và người dân.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT phải siết chặt kỷ cương, không để xảy ra tình trạng cán bộ, chiến sỹ vi phạm. Nếu có vi phạm phải thẳng thắn, kiên quyết xử lý kịp thời, không để các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động.

Trong một diễn biến khác, tại buổi gặp mặt với các lãnh đạo cơ quan báo chí ngoài lực lượng CAND, trung tướng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ mong muốn gắn bó hơn nữa với báo chí trong việc tuyên truyền hình ảnh của ngành.

Thứ trưởng nhấn mạnh sẽ kiên quyết không để một vài sai phạm làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng CSGT, đề nghị các cơ quan báo chí ủng hộ để mọi người có sự đánh giá công bằng về lực lượng CAND, trong đó có lực lượng CSGT, nếu không sẽ để đối tượng xấu tuyên truyền lợi dụng.

Ông Sơn cho hay trên thực tế, nhiều trường hợp các đối tượng xấu dàn dựng sẵn kịch bản để khiêu khích, gây hấn cán bộ CSGT làm nhiệm vụ nhằm quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng nhằm mục đích xấu; đề nghị các cơ quan báo chí lên án những hành vi trên, thông tin để người dân hiểu rõ; đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ có vi phạm.