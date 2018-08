Thứ trưởng GD&ĐT: Sẽ khôi phục được điểm thi gốc ở Sơn La

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết cơ quan công an đang điều tra sai phạm điểm thi ở Sơn La và ông tin sẽ khôi phục được điểm thi gốc để trả lại công bằng cho thí sinh.

Hơn nửa tháng điều tra sai phạm điểm thi ở Sơn La Cơ quan công an đã khởi tố vụ án liên quan sai phạm điểm thi ở Sơn La, bắt tạm giam 3 người nhưng chưa có kết luận cụ thể về số bài bị sửa điểm.

Chiều 1/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua.

Buổi họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt xử lý gian lận thi THPT quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay vấn đề tiêu cực gian lận thi cử của kỳ thi THPT quốc gia gây ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội, đã và đang được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Bộ trưởng GD&ĐT cũng đã báo cáo giải trình tại phiên họp Chính phủ, cũng như nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Dũng khẳng định Thủ tướng rất quyết liệt yêu cầu xử lý tiêu cực. Bộ Công an và các bộ ngành liên quan xử lý triệt để, đúng người đúng tội, lấy lại lòng tin của nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng GD&ĐT rà soát toàn bộ phương án, cách thức, chỉ đạo thi THPT quốc gia và việc giao các trường đại học, cao đẳng tự chủ, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định sau.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng yêu cầu quyết liệt xử lý gian lận thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Hiếu Công.

Quyết khôi phục điểm thi gốc để trả lại công bằng cho thí sinh

Trả lời câu hỏi của báo chí về sai phạm điểm thi ở Sơn La, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết hiện nay, cơ quan công an đang điều tra, với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại và quyết tâm làm đến cùng.

Ông Độ tin rằng sẽ khôi phục lại được điểm thi gốc cho thí sinh, để trả lại sự công bằng, khách quan. Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị nhiều phương án, căn cứ kết luận của cơ quan điều tra sẽ có giải pháp phù hợp.

Về việc 63 tỉnh thành tự rà soát và phần lớn các tỉnh thành không phát hiện sai phạm, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay văn bản số 3060 của Bộ GD&ĐT đã nêu rõ nếu phát hiện sai phạm địa phương sẽ làm trực tiếp với công an. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là không có vùng cấm, xử lý nghiêm với sai phạm.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nói việc xử lý cán bộ vi phạm sẽ thực hiện theo phân cấp quản lý. Các sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố. Vì vậy, ngoài trường hợp truy cứu hình sự, các cá nhân có sai phạm sẽ được xử lý theo luật công chức, viên chức.

Đề cập hướng thay đổi cho kỳ thi năm sau, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay bộ sẽ rà soát toàn bộ quy trình coi, chấm thi, đồng thời nâng cao nghiệp vụ đạo đức nhà giáo, những người coi thi, chấm thi đều phải được chọn lọc kỹ. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện phần mềm chấm thi chặt chẽ để các đối tượng có ý đồ xấu cũng khó thực hiện gian lận.

Về phương thức chấm thi, hiện nay, việc chấm tự luận gặp khó khăn vì số lượng bài nhiều. Chấm trắc nghiệm sẽ hướng tới theo cụm thi, tránh để địa phương chấm bài của chính tỉnh mình. Bộ GD&ĐT có một số phương án xử lý trong thời gian tới.

Thứ trưởng GD&ĐT tin tưởng điểm gốc ở Sơn La sẽ được khôi phục. Ảnh: Hiếu Công.

Trước câu hỏi của phóng viên Zing.vn về thông tin Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Trần Xuân Yến nhận chỉnh sửa bài thi trắc nghiệm, nâng điểm bài thi tự luận đối với 13 trường hợp, sau đó đốt dữ liệu, ông Độ nói phần dữ liệu vẫn nằm trong máy quét. Dữ liệu sẽ được tìm ở đây chứ không phải ở phần đĩa bị đốt.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam khẳng định ngay từ khi phát hiện sai phạm, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, xử lý kiên quyết và kịp thời.

Ở Sơn La, ngày 26/7, sau khi phát hiện và thấy đủ dấu hiệu hình sự, Công an Sơn La đã khởi tố vụ án, sau đó là khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 3 người.Công an đang cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sai phạm và cần phải có thời gian.

“Chúng tôi cùng Bộ GD&ĐT sẽ làm nghiêm túc, khẩn trương, đúng pháp luật, xử lý đúng người, đúng tội. Các đồng chí hãy tin tưởng vào sự chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an”, Thứ trưởng Nam nói.

Trước đó, sáng nay, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương với Thủ tướng, các phó thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Ông Nhạ cho hay đề thi chưa thật sự phù hợp yêu cầu của thi THPT, có những câu hỏi độ khó cao; phần mềm chấm trắc nghiệm còn những kẽ hở có thể bị lợi dụng để làm sai lệch kết quả thi; công tác thanh kiểm tra, giám sát của Bộ GD&ĐT đối với các địa phương đã được tăng cường hơn nhưng vẫn còn sơ hở, chưa sâu sát.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, bộ sẽ tiếp tục bổ sung ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở để xây dựng đề thi phù hợp, đáp ứng tốt hơn mục đích, yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia. Hoàn thiện phần mềm chấm thi theo hướng tăng cường tính bảo mật, ngăn ngừa nguy cơ gian lận trong chấm thi.

