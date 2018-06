Thủ tướng dự G7 mở rộng và 3 điểm nhấn chiến lược

Việt Nam liên tiếp góp mặt tại những diễn đàn quan trọng trên thế giới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm giải pháp cho những mối quan tâm của đất nước và khu vực.

Nhận lời mời của Thủ tướng Justin Trudeau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10/6.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Thủ tướng được kỳ vọng sẽ đạt dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ giữa hai nước trong tương lai.

Trong khi đó, sự tham dự của Việt Nam tại G7 diễn ra không lâu sau khi Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 mở rộng tháng 7/2017, cũng như thành công của APEC 2017 với Việt Nam là nước chủ nhà, là minh chứng cho thấy vị thế của Việt Nam đang ngày càng được công nhận trên trường quốc tế.

Tại G7 mở rộng, Thủ tướng đã có bài phát biểu nhận được sự hoan nghênh và đánh giá cao từ các nhà lãnh đạo quốc tế, vì các sáng kiến được nêu ra.

G7 tìm tiếng nói chung giữa căng thẳng thương mại với Mỹ Các nước G7 nhóm họp tại Canada trong hai ngày 8-9/6 giữa lúc Mỹ và 6 thành viên còn lại căng thẳng vì Washington áp đặt thuế nhập khẩu nhôm, thép.

Giới thiệu cho bạn bè và đối tác quốc tế về tiềm năng đầu tư to lớn tại Việt Nam là một trong những thông điệp chủ đạo trong 3 ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Canada.

Trước khi chuyến công du chính thức bắt đầu, trả lời hãng tin Reuters, Thủ tướng đã nhấn mạnh về triển vọng phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch tại Việt Nam. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) vào tháng 6/2017, tiềm năng kỹ thuật điện gió của Việt Nam là khoảng 215.000 MW, điện mặt trời khoảng 340.000 MW.

“Chính phủ Việt Nam đang thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi về đất đai, thuế, giá, bảo lãnh, khuyến khích hợp tác công - tư (PPP) nhằm thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, trong đó có cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời”, Thủ tướng cho biết.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và tạo thuận lợi cho tất cả các đối tác và tin tưởng rằng với tiềm lực về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư của các nước G7 sẽ có nhiều cơ hội để trở thành những nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam”, Thủ tướng nói thêm.

Thủ tướng cũng đề cập đến triển vọng hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong khai thác tài nguyên đất hiếm của Việt Nam, có trữ lượng gần 20 triệu tấn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc hợp tác cần hướng đến mục tiêu tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Thông điệp Việt Nam là một môi trường thân thiện và nhiều tiềm năng đối với nhà đầu tư nước ngoài được nêu rõ tại nhiều hoạt động của Thủ tướng tại Canada. Trong chuyến thăm ngày 8/6 tại Đại học Laval, trường đại học lâu đời nhất ở Canada và dự buổi trình diễn “Công nghệ thông minh cho tương lai” tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cùng với sự phát triển năng động của thế giới đang đặt trọng tâm vào việc phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thủ tướng tin tưởng rằng, trên cơ sở mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada đang phát triển tốt đẹp, Đại học Laval và các tổ chức nghiên cứu của Canada sẽ có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể hơn nữa với Việt Nam trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Canada chiều 8/6 đã được tổ chức tại khách sạn Hilton ở trung tâm thành phố Quebec. Khán phòng chật kín từ sớm, với các đại diện đến từ 40 doanh nghiệp hàng đầu Canada và nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, ngân hàng, bất động sản, nông nghiệp. Tọa đàm có sự hiện diện của ngài Thị trưởng Quebec, ngài Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Canada Vincent Joli-Coeur.

Tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Canada, tham gia mua cổ phần trở thành đối tác, cổ đông chiến lược trong tiến trình tái cơ cấu các ngành kinh tế, cổ phần hóa các tập đoàn DNNN tại Việt Nam. Canada và Việt Nam tháng 3/2018 đã tham gia ký và đang tiến hành phê chuẩn Hiệp định CPTPP, khối kinh tế tự do của 11 quốc gia có quy mô 13% GDP toàn cầu. Với nền tảng này, Thủ tướng nhận định nền kinh tế hai nước có tiềm năng lớn và có tính bổ trợ cao cho nhau hơn là cạnh tranh.

“Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn mở rộng cửa chào đón các bạn và tạo điều kiện cho các bạn thành công”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời chào các nhà đầu tư Canada và cử tọa trong khán phòng đã dành tràng pháo tay kéo dài hưởng ứng.

Không chỉ thu hẹp trong khuôn khổ gặp gỡ các doanh nghiệp, những cam kết thúc đẩy hợp tác và đầu tư quốc tế tại Việt Nam cũng được nhấn mạnh trong nhiều cuộc gặp cấp cao của Thủ tướng với các quan chức lãnh đạo tại Canada, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 và G7 mở rộng.

Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc thắt chặt những liên kết chiến lược song phương và đa phương. Thủ tướng liên tiếp có các cuộc gặp cấp cao trong và ngoài khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Trong cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển (OECD) tại Quebec chiều ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam và đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực then chốt nhằm giúp Việt Nam xây dựng và triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đáp lại, Tổng Thư ký OECD cũng cam kết sẽ hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn, giúp Việt Nam nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng ngày 9/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với hầu hết lãnh đạo các nước G7, tổ chức quốc tế.

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe, 2 nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần tập trung nỗ lực sớm phê chuẩn và đi vào triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm mang lại lợi ích cho hai quốc gia và cả khu vực. Còn tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hiệu quả của các cơ chế hợp tác, thúc đẩy đối thoại về các vấn đề chiến lược, an ninh - quốc phòng, phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước. Hiện Pháp là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu.

Thủ tướng đã gửi lời mời thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam vào tháng 9/2018 và mong chờ chuyến thăm chính thức của tổng thống Pháp trong năm 2019. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với người đồng cấp Italia Giuseppe Conte và Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Các nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ, duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác và đối thoại giữa các bên, thúc đẩy đầu tư và hợp tác kinh tế.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Canada, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam trân trọng những tư vấn của các tổ chức quốc tế đối với việc điều hành chính sách tại Việt Nam, cam kết thúc đẩy những hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Đặc biệt, chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng mạnh trong những năm qua với năm 2017 đạt gần 5 tỷ USD. Tuy nhiên, con số khá khiêm tốn so với tiềm năng hai nước. Canada hiện đứng thứ 14/112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 149 dự án trị giá 4,1 tỷ USD, theo Bộ Ngoại giao.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mang theo nhiều kỳ vọng đạt được cột mốc mới trong quan hệ song phương Việt Nam - Canada. Trước thềm cuộc hội đàm với người đồng cấp Justin Trudeau, Thủ tướng đã gặp và làm việc với nhiều lãnh đạo và chính khách lớn của Canada như Toàn quyền Julie Payette, cựu Thủ tướng Jeans Chretien và Thủ hiến bang Quebec Phillippe Couilard.

Tại cuộc hội đàm cấp cao ngày 10/6 cùng Thủ tướng Trudeau, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả trên hàng loạt lĩnh vực từ quan hệ chính trị-ngoại giao, thương mại, đầu tư đến quốc phòng an ninh, giáo dục, đào tạo... Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường phát triển quan hệ với ASEAN, tổ chức giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, đồng thời hoan nghênh việc Canada đẩy mạnh quan hệ gắn kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Vấn đề Biển Đông cũng được đề cập nhiều lần trong các cuộc làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các lãnh đạo Canada. Các lãnh đạo 2 nước nhất trí ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, nỗ lực sớm hoàn tất COC thực chất.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng ngày 9/6, với chủ đề “Đại dương – không gian sinh tồn và phát triển của các quốc gia ven biển”, Thủ tướng nhấn mạnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng là một thách thức đe dọa sự tồn vong của nhân loại, trong đó Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất.

Việt Nam khẳng định chung tay hành động cùng cộng đồng quốc tế để đưa Thỏa thuận COP 21 Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu sớm trở thành hiện thực. Thủ tướng trân trọng đề nghị các nước G7 xem xét, thành lập một Diễn đàn hợp tác mở rộng giữa các nước G7 và các quốc gia ven biển ứng phó với biển đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển để tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, chuyển giao công nghệ và huy động các nguồn lực. Thủ tướng cũng đề nghị G7 thúc đẩy hình thành Cơ chế hợp tác toàn cầu về giảm chất thải nhựa với sự chung tay hành động ngay từ bây giờ.

Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đặc biệt hoan nghênh các sáng kiến đặt ra trong bài phát biểu của Thủ tướng. Trong cuộc gặp ngày 10/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như đóng góp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

Liên tiếp góp mặt tại các diễn đàn quốc tế quan trọng của thế giới, Việt Nam đang tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm và chủ động trong các vấn đề toàn cầu. Khi lần đầu tiên tham dự hội nghị của nhóm G20 tại Hamburg, Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa đến trường quốc tế một hình ảnh Việt Nam tự tin, hiếu khách và thân thiện. Là nhà lãnh đạo hiếm hoi phát biểu hai lần tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc đẩy kết nối G20 với hội nghị APEC diễn ra vào tháng 11 sau đó tại Đà Nẵng.

Trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Việt Nam với cương vị là nước chủ nhà đã tổ chức thành công sự kiện quốc tế giữa bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hội nghị Lãnh đạo APEC thông qua được Tuyên bố Đà Nẵng, văn bản quan trọng nhất của Năm APEC. Trong số 4 ưu tiên do Việt Nam đề xuất cho Năm APEC 2017, 3 ưu tiên đã được đưa vào chương trình hành động trong Tuyên bố Đà Nẵng. Đó là các ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp; và tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nối tiếp những thành công đáng kể trên các diễn đàn quốc tế, Việt Nam tháng 9 này sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) ASEAN. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Canada, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời mời đến lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như OECD, WB, IMF và Liên Hợp Quốc đến Việt nam tham dự diễn đàn quan trọng này.