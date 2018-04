Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ngay sau lễ đón chính thức chiều 25/4 tại Cung Istana, trụ sở Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có cuộc hội đàm chính thức.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 25 đến ngày 27/4.

Chiều 25/4, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Cung Istana, trụ sở Nhà nước và Chính phủ Singapore.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob và hội đàm cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Lý Hiển Long chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Singapore bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Các nhà lãnh đạo Singapore chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Singapore tiếp tục là điểm sáng kinh tế của khu vực, luôn tiên phong, đón bắt được các trào lưu kinh tế, khoa học mới trên thế giới.

Hai bên hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Singapore thời gian qua, đặc biệt là sau 5 năm triển khai nội hàm Đối tác chiến lược.

Hợp tác hai nước đi vào ổn định, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó. Hai bên trao đổi đoàn cấp cao thường niên, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Singapore luôn là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam với tổng số 2.000 dự án, vốn đăng ký 43 tỷ USD, tăng gần gấp đôi kể từ khi lập Đối tác chiến lược. Các thỏa thuận cấp cao thường xuyên được rà soát, thúc đẩy triển khai.

Trên tinh thần đó, tại hội đàm, hai thủ tướng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về những phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm nắm bắt cơ hội liên kết kinh tế khu vực do Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đưa hợp tác lên tầm mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Hai bên nhất trí duy trì quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó thông qua thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân; tích cực tổ chức kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác chiến lược, đặc biệt là hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường, chính sách; mở rộng hợp tác đảng, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị, xây dựng, tổ chức đảng, chống tham nhũng, giao lưu đảng viên trẻ và tổ chức quần chúng.

Hai thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh; chú trọng hợp tác thực tế giữa hải quân, không quân, cứu hộ-cứu nạn, công nghệ quốc phòng; nghiên cứu chiến lược và trao đổi thông tin tình báo; tăng cường giao lưu sỹ quan trẻ; giao lưu tàu hải quân; phối hợp giải quyết các thách thức an ninh chung như cướp biển, khủng bố, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, an ninh mạng, quản lý xuất nhập cảnh, tội phạm công nghệ cao...

Về kinh tế, Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết Singapore sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới, ứng dụng công nghệ, có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường như năng lượng sạch, xử lý rác thải, quản lý nguồn nước, xây dựng khu công nghệ cao và thành phố thông minh.

Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam xây dựng cảng biển, phát triển dịch vụ logistics; đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khởi nghiệp; hỗ trợ Việt Nam sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xem xét tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản tiếp cận thị trường Singapore.

Thủ tướng Singapore nhấn mạnh ý nghĩa hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khẳng định tiếp tục tăng học bổng cho học sinh/sinh viên Việt Nam, giúp Việt Nam đào tạo tiếng Anh và tay nghề cho lao động.

Hai bên ghi nhận những bước tiến mới trong hợp tác kết nối, tài chính và khoa học công nghệ đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế; theo đó, hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa các lĩnh vực tiềm năng này thông qua tăng cường kết nối các chuyến bay nối các thành phố lớn của Việt Nam như Đà Lạt, Nha Trang tới Singapore; hợp tác quản lý thị trường tài chính, chứng khoán, hỗ trợ các công ty lớn của Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán; đẩy mạnh các sáng kiến, dự án chung về sáng tạo và sở hữu trí tuệ, cũng như hợp tác thương mại hóa sở hữu trí tuệ, chia sẻ ứng dụng các bằng sáng chế và đào tạo về sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai thủ tướng cũng trao đổi sâu rộng các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên chia sẻ tầm nhìn và cam kết tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Singapore trong năm ASEAN 2108 nhằm tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, hướng tới xây dựng một ASEAN tự cường, sáng tạo, đoàn kết và có vai trò trung tâm ở khu vực và thế giới.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết hòa bình các tranh chấp, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật biển Liên hợp quốc 1982 (UNCLOS).

Hai bên tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và có tính ràng buộc.

Các cuộc tiếp xúc và hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và hiểu biết lẫn nhau.

Nhân dịp này, hai thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung chuyến thăm, chứng kiến lễ ký kết gồm: Bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật môi trường và nước giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường và Nguồn nước của Singapore; Bản ghi nhớ về đổi mới tài chính giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore; Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Singapore; Bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư phát triển các dự án nhập khẩu khí thiên nhiên hoá lỏng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Singapore; Bản ghi nhớ trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp giữa Bộ Khoa học - Công nghệ Việt Nam và Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Singapore.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi trọng thể do Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân chủ trì tại Cung Istana.