Thủ tướng: Tập trung xây dựng lực lượng công an vừa hồng, vừa chuyên

Triển khai sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Công an sẽ xây dựng lực lượng công an "vừa hồng, vừa chuyên", vì nhân dân phục vụ.

Chiều 7/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an và sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018.

Đến dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, kết quả của lực lượng công an trong thời gian qua.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Bộ Công an không chỉ làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách về an ninh, đối ngoại; đối sách đảm bảo an ninh, trật tự mà còn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực chống phá và triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Bộ Công an đã xử lý nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Quá trình công tác, có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an không quản hiểm nguy, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong 6 tháng, đã có 5 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh, 90 đồng chí bị thương, 30 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.

“Những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của ngành công an đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước; góp phần cùng cả nước đạt được các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của ngành như để tội phạm ma túy, cờ bạc, giết người, tội phạm môi trường, sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp. Hay công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa đạt kết quả như mong muốn.

Đặc biệt, còn có một số cán bộ, chiến sĩ thiếu ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, có tiêu cực, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Trong các nhiệm vụ đề ra, Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an "vừa hồng, vừa chuyên"; tập trung phát hiện, triệt phá các ổ nhóm tội phạm.

Trong điều tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an xử lý tội phạm theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai…

Lãnh đạo Bộ Công an tuyên thệ dưới Cờ Tổ quốc. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Theo Nghị định của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, còn tổ chức bộ máy sẽ tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Bắt đầu từ 6/8, Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, đồng thời sắp xếp, tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ Công an theo cấp cục. Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với công an tỉnh, thành phố và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, giáo dục, y tế và xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

So với bộ máy cũ, mô hình bộ máy Bộ Công an sẽ giảm 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập cảnh sát PCCC giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.