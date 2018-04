Thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân vợ chồng tử vong trong tiệm cắt tóc

Các lá thư tuyệt mệnh cho thấy hai vợ chồng tử vong trong tiệm cắt tóc ở Thanh Hóa do nợ nần nhiều. Họ đã thống nhất với nhau cùng chết để giải thoát.

Hiện trường vụ hai vợ chồng tử vong trong tiệm cắt tóc Hai vợ chồng tử vong bất thường trong tiệm cắt tóc ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hay tin, hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường.

Trưa 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa có thông tin chính thức về vụ việc hai vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hùng (35 tuổi), chị Lê Thị Huyền (33 tuổi) tử vong trong tiệm cắt tóc tại khu phố 1, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Theo đó, chiều 16/4, Công an phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn nhận tin báo của người dân về vụ việc. Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn nhanh chóng có mặt để điều tra.

Bị nhiều người đòi nợ trước khi chết

Phía trong căn nhà, anh Hùng chết trong tư thế treo cổ, chị Huyền chết trên giường ngủ đặt trên gác xép.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Dương.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng anh Hùng thuê căn nhà ở số 273, đường Bà Triệu, khu phố 1, phường Bắc Sơn để ở và mở quán cắt tóc, gội đầu. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng họ sống tình cảm, hòa thuận và không có mâu thuẫn với ai.

Thời gian gần đây, do vay nợ của nhiều người nên anh Hùng và chị Huyền thường bị các chủ nợ đến đòi. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ các bức thư tuyệt mệnh được viết bằng hai loại mực màu đỏ và xanh được cho là của hai vợ chồng anh Hùng, chị Huyền để lại.

Trong thư tuyệt mệnh viết gì?

Nội dung thư tuyệt mệnh cho thấy vợ chồng anh Hùng nợ nần của nhiều người và không còn khả năng chi trả. Vì thế, hai vợ chồng anh đã thống nhất cùng chết để giải thoát.

Các bức thư tuyệt mệnh được cho là của vợ chồng anh Hùng, chị Huyền để lại. Ảnh: C.A.

Một lá thư được cho là của anh Hùng viết, có đoạn: "Vợ chồng chúng tôi chọn con đường này đều là tự nguyện, không ai bắt ép hay là hãm hại cả... Đầu tiên là vợ tôi xong rồi đến tôi. Vợ tôi - 11h ngày 15/4 năm 2018. Sau đó, tôi tự ra đi lúc 2h ngày 16/4. Cuộc sống bí bách, tôi là thằng đàn ông không lo được cho cuộc sống gia đình...".

Trong một lá thư được cho là chị Huyền viết có nội dung nhắn nhủ cho những người mà chị này đã vay tiền: "Các cô, gì, chú, bác, anh, chị. Cháu xin nói về những khoản tiền mà cháu vay. Cháu xin lỗi, các khoản tiền ấy đều do cháu vay để tiêu, không có chuyện cho ai vay, cũng không bỏ tiền vào ngân hàng nào cả.... Mọi người bỏ qua cho cháu...".

Cùng lá thư này, anh Hùng viết bằng dòng mực đỏ bên dưới: "Cháu thay mặt vợ, xin lỗi tất cả mọi người nhé...".

Ở một lá thư khác, người chồng ghi ra nhiều số điện thoại của gia đình, họ hàng. Anh Hùng nhờ một người anh gọi cho những số này để thông báo sau khi vợ chồng anh tử vong và nhờ mọi người chăm sóc con trai.

Chồng siết cổ vợ rồi treo cổ tự sát

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định khả năng do nợ nần nhiều dẫn đến không còn khả năng chi trả, vợ chồng anh Hùng, chị Huyền quẫn bách nên đã thống nhất cùng chết.

Anh Hùng đã dùng dây thép siết cổ làm chị Huyền chết trên giường ngủ tại gác xép. Anh này sau đó dùng dây điện treo cổ tự sát.

Hiện trường vụ việc được người dân phát hiện vào chiều 16/4.

Trước đó, trao đổi với Zing.vn, ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, cho biết cặp vợ chồng này mới chuyển đến tiệm cắt tóc được 4 tháng. Anh Hùng ở TP Thanh Hóa, còn người vợ ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Họ có một người con trai học lớp 4.

"Hôm qua là ngày hết hạn hợp đồng thuê nhà, họ đã chuyển đồ đi. Không hiểu sao lại xảy ra chuyện đau lòng", ông Hiếu nói.