Thua 3-4 trong loạt sút luân lưu, Olympic VN bỏ lỡ cơ hội giành HCĐ

Lứa cầu thủ trẻ Việt Nam lúc này hay hơn quá khứ

Trên trang Taegukwarriors, cây bút Roy Ghim dành lời khen cho sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Việt Nam, bất chấp việc họ để thua Olympic Hàn Quốc 1-3 ở bán kết ASIAD.

"Dù thua 1-3, các cầu thủ Olympic Việt Nam nhìn chung có màn trình diễn tốt, họ chơi bóng nhanh, kỹ thuật và rất giàu thể lực. Đây là điều khác so với lứa cầu thủ Việt Nam trong quá khứ", nhà báo từng viết cho New York Times và In bed with Maradona bình luận trong bài viết.

Đó không phải lời nói suông. Trước đây, thể lực là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2018 và ASIAD, tất cả đều nhận thấy các cầu thủ trẻ có sự cải thiện đáng kể. Họ không có dấu hiệu bị đuối sức dù phải đối đầu với các đội bóng mạnh và khỏe hơn.

