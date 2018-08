Thua Brighton, thứ MU mất nhiều nhất là cái uy

Việc Manchester United thất bại trước một đội bóng nhỏ ở Premier League không còn là điều xa lạ kể từ khi HLV Jose Mourinho lên nắm quyền.

Ngày 15/12/2009, MU nghênh đón Wolves trên sân nhà Old Trafford. Theo số liệu từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, hơn 2.000 CĐV Wolves đã lái xe tới Old Trafford để cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, ngay khi đội hình xuất phát của 2 bên được công bố, nhiều CĐV Wolves "ngã ngửa".

HLV Mick McCarthy tung tới… 10 cầu thủ dự bị vào sân. Dù McCarthy chưa từng thừa nhận lời buộc tội “biết chắc chắn sẽ thua MU nên mới chủ động dùng đội hình dự bị”, nhưng ai cũng ngầm hiểu điều này.

Wolves sau đó bị ban tổ chức Premier League phạt 25.000 bảng vì sử dụng quá nhiều cầu thủ dự bị, nhưng Mick McCarthy chưa bao giờ hối hận vì quyết định này.

MU đã từng sống trong những ngày đẹp như thế - thời mà cái uy của họ là quá đủ để khiến những đội bóng nhỏ tự giương cờ trắng xin hàng khi trái bóng còn chưa lăn trên sân cỏ.

MU thua bạc nhược trên sân của Brighton.

Trong cuốn sách Dẫn dắt - Lãnh đạo chứ không quản lý, Sir Alex Ferguson dành vài dòng nói về việc tạo dựng cái uy cho MU. Sir Alex kể rằng thi thoảng ông vẫn có những trận đấu mà đối thủ coi các cầu thủ MU như thần tượng. Kết thúc trận đấu họ vội vàng ra xin áo, thậm chí có cả những cầu thủ xin… chữ ký đối thủ.

Tất nhiên, hiện tượng đó chỉ xảy ra khi "Quỷ đỏ" đụng độ những đội bóng rất kém tên tuổi tại FA Cup hay Cúp Liên đoàn mà thôi. Nhưng tựu chung lại, MU đã từng có một thời là nỗi khiếp đảm đối với các đội bóng Anh. Đa phần các đội bóng từ trung bình đến yếu chạm trán "Quỷ đỏ" đều chọn lối chơi tử thủ, chứ nào dám cầm bóng tấn công tự tin như Brighton tối qua.

Nhưng cái uy đó giờ đây đã không còn. Ở mùa giải 2016/17, Sky Sports công bố thống kê cho thấy Man United chính là đội bóng chuyền về nhiều nhất giải đấu. Chuyền về cho thủ môn là một biểu hiện cho thấy sự kém tự tin của các cầu thủ MU.

Do tuyến giữa không cầm được bóng, các hậu vệ không tự tin với kỹ thuật của mình nên họ lựa chọn giải pháp an toàn và kém sáng tạo nhất là chuyền về để thủ môn phá bóng lên phía trên.

MU giờ đây không còn thói quen bắt nạt đội bóng yếu.

Chúng ta cần tới những con số để nhận ra MU đã đánh mất cái uy của ông lớn. Chỉ cần nhìn thái độ của các học trò của Mourinho là nhận ra trong mắt của họ chỉ còn sự sợ hãi và bế tắc.

Đó chẳng khác nào tín hiệu đèn xanh để những đội bóng trung bình và thậm chí yếu ở Premier League dám đá tấn công trước MU thay vì khúm núm phòng ngự và đợi chờ vào vận may như trong quá khứ.

Cũng chính vì lý do này mà không cần biết Jose Mourinho tính toán điều gì, chiến thuật của ông ưu việt ra sao và cũng chẳng cần quan tâm ông đã mang những gì về sân Old Trafford thời hậu Sir Alex, điều tồi tệ nhất là Mourinho đang gián tiếp khiến cái uy của MU vốn đã rất mong manh, giờ đây đang bốc hơi như vũng nước cạn gặp nắng to.

Cách Mourinho cho MU tiếp cận ở hầu hết trận đấu đều không khiến đối thủ phải khiếp vía. Ngược lại, việc Man United luôn đá chậm, đặt sự an toàn lên hàng đầu vô hình trung lại kích thích tinh thần chiến đấu của đối phương.

Chúng ta đã thấy những đội bóng như Brighton, West Brom, Newcastle, Burnley… dám mạo hiểm đá tấn công trước MU, chứng tỏ họ đã không còn bị át vía bởi “con ngáo ộp” Premier League năm xưa nữa.

Trong bóng đá, khi mà các yếu tố chuyên môn, các mảng miếng chiến thuật và đặc biệt là sự can thiệp của khoa học kỹ thuật đang ngày càng cao bằng đẳng cấp của các đội bóng thì chuyện thắng - thua đôi khi chỉ hơn nhau ở cái uy.

Nếu MU vẫn còn cái uy của năm xưa, chí ít họ cũng không chịu sự tổn thương như thất bại trước Brighton.

Màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ MU trước Brighton.

BXH Premier League 2018/18 sau 2 vòng. Ảnh: Wikipedia.