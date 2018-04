Thực hư thông tin cháu bé nhập viện sau khi uống trà sữa

Bé H. vào viện ngày 11/4 trong tình trạng mẩn ngứa ngoài da toàn thân, trên da nổi nhiều ban mề đay, tập trung thành các đám lớn.

Trước thông tin được chia sẻ nhiều ngày qua về việc một bé gái phải nhập viện do uống trà sữa, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Nam - phụ trách khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhi N.L.H (6 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội).

Bé H. vào viện ngày 11/4 trong tình trạng mẩn ngứa ngoài da toàn thân, trên da nổi nhiều ban mề đay, tập trung thành các đám lớn. Qua khám lâm sàng cùng các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị mày (mề) đay cấp và đã được điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Sau một tuần điều trị, ngày 17/4, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và sẽ được xuất viện.

Bác sĩ Tô Thị Hảo là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi nói: "Chúng tôi không thể khẳng định vì không có bằng chứng khoa học chứng minh bệnh nhi bị phản ứng (ngộ độc) do uống trà sữa. Thông tin trước đó bệnh nhi có uống trà sữa cũng chỉ là do người nhà kể lại".

Theo bác sĩ này, mày (mề) đay là một bệnh ngoài da phổ biến do rất nhiều nguyên nhân gây ra như yếu tố gia đình, do cơ địa, do tác động của thời tiết, khí hậu, do dị ứng với một số thuốc hay thức ăn…

Các phụ huynh cần cẩn thận khi cho con tiếp xúc với các vật dụng, thực phẩm mới, lạ, có nguy cơ gây dị ứng. Trẻ sẽ bị nổi mẩn, mày đay cấp, đôi khi nặng trẻ có thể có các triệu chứng khó thở, suy hô hấp và có thể tử vong. Đặc biệt, những trẻ có tiền sử hen, dị ứng thời tiết hoặc gia đình có tiền sử dị ứng.