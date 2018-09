Thực phẩm biến đổi gen có an toàn với sức khỏe?

Theo các nhà khoa học, người tiêu dùng cần có cách nhìn chính xác, khoa học về cây trồng và thực phẩm biến biến đổi gen.

Các phát minh và áp dụng công nghệ sinh học, trong đó có cây trồng biến đổi gen được coi là một trong số nhiều giải pháp giúp đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm toàn cầu. Chúng có tác động to lớn lên đời sống kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, hiện nay còn có nhiều tranh luận về tính an toàn, giá trị dinh dưỡng của cây trồng biến đổi gen và thực phẩm biến đổi lên sức khỏe con người.

Tại hội thảo khoa học “Dinh dưỡng, an ninh và an toàn thực phẩm trong bối cảnh hội nhập” của Viện Y học ứng dụng Việt Nam tổ chức, TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, cho hay các tổ chức lớn và uy tín trên thế giới như WHO, FAO, FDA, EPA đều khẳng định thực phẩm biến đổi gen là an toàn, có giá trị dinh dưỡng tương tự như thực phẩm không biến đổi gen và chưa thấy có ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe con người.

TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PV

Nghiên cứu của PG Economics cũng cho thấy cùng với con số 189,8 triệu héc ta diện tích canh tác cây trồng biến đổi gen trên toàn cầu, việc tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ sinh học đồng thời mang đến các tính trạng, đặc tính dinh dưỡng có lợi, có thể giúp bù đắp tình trạng suy giảm dinh dưỡng gây ra bởi biến đổi khí hậu trên một số cây trồng cụ thể.

Các nhà khoa học tại hội thảo đã thống nhất khuyến nghị cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để người tiêu dùng có cách nhìn chính xác, khoa học về cây trồng và thực phẩm biến biến đổi gen.

Trong thời gian tới, cần tiến hành các nghiên cứu về khả năng áp dụng, tác động của công nghệ biến đổi gen lên đời sống kinh tế, xã hội, môi trường trên nhiều vùng khác nhau trong đó có Việt Nam, cũng như các thử nghiệm dài hạn về tác động của thực phẩm biến đổi gen mới lên tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe

Ngoài ra, cần xây dựng các chính sách, quy định chặt chẽ về việc dán nhãn, đặc biệt cần ghi rõ đó là loại thực phẩm gì, để người tiêu dùng được biết và lựa chọn.