Thuê nhà chơi ma túy rồi rủ đàn em đi trộm xe máy

Lực lượng Công an huyện Tây Thành (Tây Ninh) vừa triệt phá thành công một đường dây trộm và tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Sáng 12/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đồng (21 tuổi), Nguyễn Hữu Dư (17 tuổi), Lê Phước Đạt (17 tuổi) và Lê Trường An (23 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang) để mở rộng điều tra về hành vi Trộm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm nghi phạm trong đường dây trộm và tiêu thụ xe gian bị bắt.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 9/1, tại khu vực Nam Bến Sỏi (xã Thành Long, huyện Châu Thành), cảnh sát bắt giữ Dư, An và Đạt đang vận chuyển xe trộm đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 3 xe tay ga cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

Mở rộng điều tra đến tối 11/1, Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp Đồng khi y đang lẩn trốn tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành. Khám xét nơi ở của Đồng, công an thu giữ bịch ma túy đá, bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 3 điện thoại di động và một xe tay ga.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận, trước đó một tháng, anh ta cùng "đàn em" thuê căn nhà ở xã Mỹ Phước Tây để thiết lập đường dây trộm và tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Hàng ngày khi không đi "ăn hàng", Đồng cùng đồng bọn tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi ăn trộm được xe máy của người dân, hắn liên hệ với một số người chuyên thu mua xe gian ở các tỉnh thành để bán lại. Vừa mới thực hiện trót lọt 5 vụ thì cả nhóm bị lực lượng công an bắt giữ.