Thượng đỉnh Trump - Kim: Món quà vô giá dành cho Singapore

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un mang cơ hội quảng bá và nâng tầm hình ảnh trên trường quốc tế tới với đảo quốc Singapore.

Khi cả thế giới ngóng trông cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Singapore nghiễm nhiên bước vào tâm điểm với tư cách chủ nhà. Các chuyên gia nhận định cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều là cơ hội vô giá giúp Singapore quảng bá hình ảnh với cộng đồng quốc tế.

Cơ hội quảng bá ADN của Singapore

Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai. Những ngày này, hình ảnh Singapore, cũng như khách sạn Capella trên đảo Sentosa, nơi diễn ra cuộc gặp, xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng khắp nơi trên thế giới.

Simon Kemp, nhà sáng lập hãng tư vấn quảng bá thương hiệu Kepios, cho rằng cuộc gặp là cơ hội để Singapore phô diễn những nét đặc sắc nhất với bạn bè quốc tế. "Rất nhiều người biết đến Singapore, nhưng họ không biết chúng ta nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, có người còn nghĩ chúng ta là một phần của Trung Quốc. Họ không biết Singapore sạch sẽ thế nào, tráng lệ ra sao. Chỉ cần một chút khái niệm về Singapore thôi, mọi người sẽ điền tên chúng ta vào danh sách điểm đến", ông Kemp nói.

Đảo Sentosa nơi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Lars Voedisch, giám đốc điều hành công ty truyền thông PRecious Communications tin rằng nhiều quốc gia sẵn sàng bỏ ra cả một gia tài để giành quyền đăng cai cuộc gặp Mỹ - Triều. "Cuộc đua Công thức 1 đã quảng bá rất tốt hình ảnh của Singapore trên quy mô toàn cầu, cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ mang lại hiệu quả tương tự", Voedisch nói.

Và, khi phóng viên từ hàng trăm hãng thông tấn lớn nhỏ trên thế giới đặt chân tới sân bay Changi, họ sẽ lập tức được trải nghiệm điều mà Cho Pei Lin, giám đốc điều hành công ty quan hệ công chúng Asia PR Werkz, miêu tả là "ADN của Singapore".

"Từ sự chào đón nồng nhiệt tại sân bay Changi, tới thành phố xanh mát như một khu vườn, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng kết nối. Singapore là quốc gia thông minh, sạch sẽ, thuận tiện, có khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo an ninh, an toàn cho cả hai phái đoàn và cho chính người Singapore. Đây là cơ hội quảng bá Singapore sẽ không đến lần thứ hai", bà Cho nhận xét.

Lợi ích không chỉ là những đồng USD du lịch

Điểm mặt những hội nghị cấp cao Singapore từng đăng cai, như diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La và APEC, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều củng cố thêm sức hấp dẫn và uy tín của Singapore trong danh sách địa điểm lựa chọn cho những sự kiện quốc tế trong tương lai. Sự kiện cũng sẽ là liều thuốc kích thích các doanh nghiệp nước ngoài tới thiết lập công việc kinh doanh tại Singapore.

"Nếu mọi chuyện diễn ra như dự kiến, hình ảnh Singapore sẽ một lần nữa được khẳng định là một trong những địa điểm an toàn nhất thế giới. Mọi doanh nghiệp, doanh nhân và gia đình đều muốn đến một nơi như vậy", ông Voedisch nói.

Singapore là một trong những địa điểm an toàn nhất thế giới. Ảnh: Yahoo.

Ông Kemp cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ làm nổi bật tính đa dạng và rộng mở trong văn hóa của Singapore. "Điều thú vị là hai quốc gia, mà có lẽ hoàn toàn đối lập từ hai đầu của thế giới, đã chọn Singapore là địa điểm nơi họ thấy thoải mái nhất để gặp nhau", ông nói.

Từ góc nhìn chính trị, các chuyên gia cho rằng cuộc gặp giúp đảo quốc gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các lãnh đạo thế giới về việc Singapore là một thành viên trung lập và đáng tin cậy trên trường quốc tế. "Singapore có thể củng cố hình ảnh một quốc gia kiến tạo hòa bình tích cực của mình", ông Voedisch nhận xét.

Hạnh phúc nhất là khách sạn Capella và đảo Sentosa

Ủy ban Du lịch Singapore nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un giúp đưa Singapore lên bản đồ lựa chọn cho toàn thế giới, điểm đến lý tưởng đặc biệt cho việc làm ăn và các hội nghị quốc tế.

Đảo Sentosa sẽ là nơi hưởng lợi ích trực tiếp, với danh hiệu thiên đường giải trí và du lịch hiện được quảng bá rộng rãi. "Sentosa là hòn đảo nhiệt đới trong lòng một hòn đảo nhiệt đới. Nó chủ yếu được biết đến là địa điểm nghỉ dưỡng và giải trí cho gia đình, vì thế cuộc gặp sẽ nâng tầm hòn đảo thành địa chỉ đáng tin cậy để tổ chức các cuộc hội nghị và sự kiện", ông Voedisch nói.

Từ góc nhìn an ninh, Sentosa là địa chỉ lý tưởng cho các cuộc gặp có tính chất quan trọng. So với những thành phố lớn và đông đúc, việc đảm bảo an ninh tại không gian nhỏ như đảo Sentosa đơn giản và ít rủi ro hơn nhiều.

Khách sạn Capella, nơi tổ chức cuộc gặp, cũng như các khách sạn khác nơi đại biểu các phái đoàn lưu lại, cũng nhận được những món quà vô giá khi cuộc gặp Trump - Kim diễn ra tại Sentosa.

Khách sạn Capella được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: AFP.

"Nếu những khách sạn này đủ tốt để phục vụ tổng thống Mỹ, chúng sẽ đủ tốt để tất cả mọi người tìm đến. Ví dụ những nhà tỷ phú luôn lo lắng an toàn cho bản thân sẽ tìm tới và đặt cả một tầng cho cả đoàn tùy tùng. Họ sẽ an tâm khi nghĩ rằng Capella hay Shangri-La đáp ứng được yêu cầu khắt khe của tổng thống Mỹ", Kevin Wee, giáo sư về quản trị du lịch từ Đại học Nanyang, nhận xét.

"Hãy tưởng tượng Tổng thống Trump phát biểu tại bục có tên và biểu tượng của khách sạn, mọi thứ từ khách sạn này sẽ xuất hiện trên tất cả chương trình phát sóng toàn thế giới. Giá trị về mặt hình ảnh như vậy là không thể đong đếm được", Revi Nair, giảng viên cấp cao từ Học viện Temasek, Singapore, nhận xét.

Vinh hạnh tổ chức cuộc gặp Trump - Kim cũng là cơ hội để các khách sạn phô diễn kỹ năng ẩm thực và tổ chức tiệc tùng trước ống kính truyền thông toàn thế giới.

"Từ lựa chọn các sản phẩm địa phương trên thực đơn tới trang trí bàn ăn với những vật dụng nhỏ xinh tinh tế, những người tổ chức sẽ không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào quảng bá về Singapore và khách sạn của mình", ông Nair cho biết.

Kim - Trump 'giả' náo loạn khu mua sắm ở Singapore Hai diễn viên đã tự lập một "hội nghị" riêng trong lúc đóng giả lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, nhiều người dân Singapore thích thú xếp hàng chụp ảnh cùng họ.