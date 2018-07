Thương hiệu veston cao cấp Mon Amie tưng bừng khai trương showroom 4

Mon Amie không ngừng cập nhật những phong cách thời trang suit trên thế giới. Các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của thương hiệu này là: may đo veston cưới, veston doanh nhân cao cấp; may đo trang phục veston, sơ mi nam nữ, trang phục trẻ em, vest sui gia; may đồng phục công ty cao cấp; may gấp 24 tiếng không tăng giá; bảo hành chỉnh sửa miễn phí trong 3 năm (không giới hạn số lần, áp dụng cho các khách hàng tăng giảm cân trong vòng 8 kg); đặt may online, may tại nhà…