Thưởng thức tinh hoa ẩm thực Nhật giữa lòng Đà Nẵng

Với mức giá từ 480.000 đồng/người, khách hàng có thể thưởng thức các loại sushi, sashimi, tempura, ramen và yakitori chuẩn vị Nhật Bản và nhận thêm ưu đãi giảm giá 20% các loại rượu sake. Ngoài ra, trong tháng 9 này, nhà hàng The Eatery cũng có những chương trình ẩm thực hấp dẫn khác bên cạnh tiệc buffet Japanese Night. Trong đó, chương trình Danang Seafood Night - tiệc buffet hải sản theo phong cách châu Âu diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần.



Khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng 118 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại hotline: +84 2363 997979, website.