Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy số 3 và diễn tập xả lũ khẩn cấp

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân.

Tối 14/7, thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du thủy điện Hòa Bình năm 2018.



Tỉnh đồng thời lệnh Công ty thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình lúc 21h30 ngày 14/7, nâng số cửa xả đáy hiện nay lên 3 cửa. Mặt khác, tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ sẵn sàng mở thêm các cửa xả theo quy định.

Thủy điện Hòa Bình.

Trước tình hình thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy số 3, cũng như đảm bảo các hoạt động trong công tác diễn tập ứng phó khi thủy điện phải xả lũ khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nhà máy thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy, để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.

UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các chủ lồng bè, phương tiện nổi kiểm tra nơi neo đậu, có biện pháp chằng néo lại lồng bè, phương tiện để đảm bảo an toàn khi xả lũ.



Yêu cầu các hộ dân sinh sống trên các nhà bè tại khu vực tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình nhanh chóng bố trí sơ tán khỏi các nhà bè lên bờ đến nơi sơ tán để đảm bảo an toàn.



Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện nghiêm túc việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kiểm tra rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, đặc biệt là khu vực xảy ra sạt lở năm 2017, các khu dân cư tái định cư do thiên tai.



Mặt khác, tăng cường chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn triển khai việc cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác, cảnh báo cho người dân tại các điểm xung yếu, bến đò ngang, ngầm tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi có lũ, kiên quyết không cho các phương tiện, nhất là các xe chở khách đi qua các đoạn đường không đảm bảo an toàn.

Kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, đồng thời chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở hạ du công trình.



19h50 ngày 14/7, theo kịch bản diễn tập đưa ra tình huống thủy điện Hòa Bình xả lũ khẩn cấp, UBND tỉnh Hòa Bình đã triệu tập các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các huyện khu vực hạ du sông Đà cùng các cơ quan chức năng... họp khẩn cấp triển khai các phương án xử lý các sự cố xảy ra trên địa bàn.



Tại hiện trường diễn tập tại tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh cùng hàng trăm chiến sỹ thuộc Công an tỉnh và Bộ đội thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các cán bộ các sở, ban, ngành, người dân địa phương đã tiến hành các hoạt động diễn tập ứng phó với những trường hợp khẩn cấp khi nước lũ tràn về, như bố trí xuồng cao tốc chạy dọc đoạn sông từ phạm vi bến Thịnh Minh đến khu vực cống Ngòi Dong, thông báo tình hình xả lũ của nhà máy Thủy điện Hòa Bình và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thủy điện Hòa Bình tổ chức sơ tán người, tài sản trên các lồng bè lên bờ, tiến hành buộc phương tiện vào nhà bè; điểm danh các nhân khẩu có trên nhà bè; yêu cầu người dân được sơ tán mặc áo phao; đón toàn bộ nhân khẩu có trên nhà bè xuống phương tiện, ổn định vị trí; lực lượng cứu hộ cứu nạn trên sông tổ chức cứu vớt người bị rơi xuống nước trên sông; điều động phương tiện vào bờ và tổ chức sơ cứu theo quy trình.