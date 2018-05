Thụy Điển phát hướng dẫn 'chuẩn bị chiến tranh' cho 4,8 triệu hộ dân

Chính phủ Thụy Điển phát sách hướng dẫn người dân chuẩn bị cho việc bị tấn công bất ngờ, đồng thời kêu gọi đóng góp cho "nền quốc phòng toàn diện" của đất nước.

Theo Guardian, đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ người dân Thụy Điển được cung cấp thông tin về cách thức chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề an ninh cũng như khả năng gia nhập NATO nổ ra tại Thụy Điển sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Gần đây, máy bay và tàu ngầm Nga cũng bất ngờ xâm phạm không phận và hải phận quốc gia này.

Cuốn sách hướng dẫn "If crisis or war comes" (Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh nổ ra) được phân phát cho hơn 4,8 triệu hộ gia đình, trong đó hướng dẫn cách đảm bảo các nhu cầu căn bản như thức ăn, nước uống, nhiệt độ, ý nghĩa của các tín hiệu cảnh báo và cách người dân đóng góp cho "nền quốc phòng toàn diện" của đất nước.

Cuốn sách nhỏ 20 trang với nhiều hình ảnh minh họa. Ảnh: DinSäkerhet.

Theo đó, tất cả công dân độ tuổi từ 16 đến 70 đều có thể "được triệu tập nếu xuất hiện đe dọa chiến tranh hoặc chiến tranh". Trong trường hợp bị tấn công, Thụy Điển "sẽ không đầu hàng" và "mọi thông tin cổ vũ việc chấm dứt kháng chiến đều không chính xác".

Cuốn sổ tay dày 20 trang, được minh họa bằng nhiều hình ảnh sống động về các loại máy bay chiến đấu, còi báo động cũng cung cấp cho người dân kiến thức về những mối hiểm họa như khủng bố, tấn công mạng hoặc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, nó còn đính kém một trang hướng dẫn cách nhận biết "tin tức giả".

"Dù Thụy Điển an toàn hơn một số quốc gia, vẫn có những mối hiểm họa đối với an ninh và nền độc lập của đất nước. Nếu bạn có được sự chuẩn bị cần thiết, bạn đã góp phần giúp tổ quốc tăng cường khả năng đối phó với tình trạng cấp bách", cuốn sổ tay viết.

Cảnh sát trưởng quốc gia Thụy Điển Dan Eliasson, người chịu trách nhiệm sản xuất cuốn sổ tay hướng dẫn người dân chuẩn bị cho chiến tranh. Ảnh: Sara Sundberg.

"Xã hội rất dễ tổn thương, vì thế chúng ta cần chuẩn bị cho mỗi cá nhân", cảnh sát trưởng quốc gia Thụy Điển Dan Eliasson cho biết. Ông là người chịu trách nhiệm sản xuất cuốn sổ tay nói trên.

Đồng thời với việc cung cấp thông tin cho người dân, Stockholm cũng tăng cường ngân sách cho quốc phòng. Năm 2017, Thụy Điển thực hiện tập trận quân sự lớn nhất trong một phần tư thế kỷ, đồng thời với việc yêu cầu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công bố kế hoạch chung với Đan Mạch nhằm chống lại nguy cơ tấn công mạng và làm giả tin tức từ Nga.