Thủy điện Trị An sắp xả lũ 950 m3/s

Công ty Thủy điện Trị An dự kiến xả lũ với lưu lượng 950 m3/s. Hiện mực nước hồ Trị An đã đạt đến ngưỡng thiết kế của nhà máy.

Thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An cho biết hiện nay qua lưu lượng nước đổ về hồ Trị An đang tăng mạnh. Đến ngày 25/8, mực nước ở hồ Trị An đã vượt cao trình 60 m, gần đến ngưỡng thiết kế.

Dự báo mực nước sẽ còn tiếp tục dâng lên trong những ngày tới, nên công ty sẽ tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho khu vực hồ chứa. Đây là đợt xả lũ đầu tiên trong năm 2018.

Theo dự kiến, vào lúc 8h, ngày 27/8, Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua tràn với lưu lượng 150 m3/s; xả nước qua tua pin phát điện 800 m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ lưu là 950 m3/s. Tùy theo diễn biến của thời tiết, công ty sẽ có kế hoạch thay đổi lượng nước xả qua tràn.

Với đợt xả lũ này, Công ty Thủy điện Trị An đề nghị các cơ quan, ban, ngành có liên quan thông báo cho người dân ở vùng hạ du hồ chứa các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM chủ động ứng phó, có biện pháp phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra.