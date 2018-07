Tiền đạo Croatia bị đuổi về nước - số phận 'The Beatles thứ 5'

Trên tờ Le Figaro, nhà báo David Reyrat gọi tiền đạo Nikola Kalinic là "thành viên thứ 5" của ban nhạc The Beatles. Anh đã mắc một sai lầm lẽ ra không nên vướng phải.

Randolph Peter Best từng là thành viên của ban nhạc The Beatles thời chưa nổi. Nhưng rồi Brian Epstein, quản lý của nhóm, bất ngờ đưa ra quyết định sa thải Best và mời Ringo Starr thay thế. Quyết định đó làm thay đổi hoàn toàn số phận nhạc sĩ người Anh.

Trong khi The Beatles gặt hái được rất nhiều thành công trong những năm tiếp theo, bán được hàng triệu đĩa và trở thành nhóm nhạc được yêu mến cho đến bây giờ, thì "thành viên thứ 5" của họ lại rất lận đận, không để lại bất kỳ dấu ấn nào trên thị trường âm nhạc.

Kalinic bị đuổi khỏi ĐTQG Croatia tại World Cup 2018 vì bệnh ngôi sao.

Trường hợp của Nikola Kalinic gần giống Peter Best. Lẽ ra anh đã có thể góp mặt trong trận chung kết World Cup 2018, trở thành một trong những cầu thủ được tôn vinh hè này và tìm được bến đỗ mới hấp dẫn hơn, nếu chịu vâng lời HLV Zlatko Dalic.

Kẻ đáng trách

Kalinic đơn giản là đáng trách. Anh coi ĐTQG như một trò đùa và chọc giận HLV Dalic. Ở tuyển Croatia, chân sút 30 tuổi là ngôi sao. Dựa vào số pha lập công (15 bàn), chỉ có Mario Mandžukić (32 bàn) và Ivan Perišić (20 bàn) sở hữu thành tích tốt hơn.

Nhưng tuyển Croatia không dành riêng cho Kalinic, để rồi muốn làm gì thì làm. Một ngày sau khi quyết định đuổi cậu học trò về nước, HLV Dalic nói thẳng: "Ở trận gặp Brazil, anh ta cũng nói chưa sẵn sàng. Rồi trong buổi tập trước trận đấu với Nigeria cũng vậy".

Nhà cầm quân được trang Irish Times mô tả rất nghiêm khắc kể thêm đây không phải lần đầu Nikola Kalinic tỏ thái độ ngôi sao. "Ba lần là quá đủ. Anh ta bảo mình không khỏe, vậy thì tôi gửi cậu ta về nhà. World Cup là nơi cho những ai sẵn sàng và khỏe mạnh", vị HLV 51 tuổi khẳng định.

HLV Dalic là người rất nghiêm khắc với học trò.

Nhắc lại nguyên nhân khiến Kalinic bị đuổi về nước, chân sút này từ chối ra sân trong 5 phút cuối trận Croatia thắng Nigeria 2-0 tại vòng bảng. Anh viện lý do cái lưng còn đau. Các nhân viên y tế và ông Dalic ngờ vực thái độ của tiền đạo 30 tuổi, sau cùng quyết định trục xuất mũi nhọn này.

Truyền thông gọi vụ việc ở tuyển Croatia là một cú sốc lớn. Nhưng đa phần đều ủng hộ HLV Dalic. Tiền vệ Milan Badeji cho rằng không có Kalinic cũng chẳng sao. "Đây là ĐTQG, nơi những cái tôi lớn cần được loại bỏ. Đội tuyển vẫn quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào", Badelj trả lời tờ Ara.

Kalinic đang tự hủy hoại sự nghiệp bởi thái độ ngôi sao của mình. Tờ Le Figaro phân tích thêm cây săn bàn của AC Milan có thể do bất mãn vì mãi là cái bóng của Mandzukic nên bày tỏ sự bất bình với HLV. Nhưng anh đã thể hiện cái tôi không đúng chỗ và phải trả giá.

Quên mất chỗ đứng của mình

Cũng theo Le Figaro, Kalinic dường như quá tự tin vào bản thân và quên mất chỗ đứng của mình trong ĐTQG. So về đẳng cấp, anh vẫn thua Mandzukic. Trong quá trình chạy đà cho World Cup 2018, tiền đạo này cũng không để lại ấn tượng, vì vậy đã bị HLV Dalic đẩy lên ghế dự bị.

Hơn 24 ngày sau khi bị trục xuất khỏi đội tuyển Croatia, Kalinic vẫn chưa hề đưa ra thông điệp nào. Một thái độ cố chấp thấy rõ. Những gì tiền đạo 30 tuổi từng dự Euro 2008, 2012 và 2016 là sự nghiệp ở CLB, nơi anh sắp rời AC Milan và có thể chuyển tới Atletico Madrid.

Kalinic sẽ rất tiếc nuối vì không chịu nghe lời HLV.

Người Croatia không quan tâm đến điều đó. Trong mắt họ, Kalinic là kẻ bỏ đi, báo Le Figaro viết. Và những ngày này, khi nhìn Mandzukic gồng mình thể hiện nghị lực phi thường trước đội tuyển Anh ở bán kết, người ta lại nhớ về trường hợp của Kalinic và bày tỏ sự ngán ngẩm.

Kalinic là tiền đạo tài năng của bóng đá Croatia, nhưng tinh thần thể thao lại thiếu chuyên nghiệp. Năm 2017, chỉ vì muốn chuyển tới AC Milan, cây săn bàn này nổi loạn ở Fiorentina. Anh tự ý bỏ tập mà không hề thông báo với CLB. Rồi khi thỏa ước nguyện tới Milan, Kalinic lại gây thất vọng lớn.

Anh chơi nhạt nhòa, từng bị HLV Gennaro Gattuso gạch tên trước trận gặp Chievo hồi tháng 3 năm nay vì lười biếng trên sân tập. Trả lời báo chí sau khi Kalinic bị đuổi, HLV Gattuso nói ngắn gọn: "Kalinic không chịu thành thật với HLV. Nhưng làm việc với cậu ta không hề dễ dàng. Một kẻ rất nhạy cảm".