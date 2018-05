Tiền nước tăng 800%, dân chung cư ở Hà Nội hốt hoảng

Nhiều hộ dân ở chung cư The Golden An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết những tháng gần đây tiền nước của họ tăng đột biến, có hộ tăng gấp 8 lần.

Ngày 18/5, Zing.vn nhận được phản ánh của hàng chục hộ dân ở chung cư 18T1 The Golden An Khánh (Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về việc những tháng gần đây tiền nước của họ tăng bất thường.

Anh Nguyễn Trung Dũng, đại diện cho cư dân tầng 17 ĐN2 The Golden An Khánh cho hay sau khi đối chiếu tiền điện của các hộ trong tầng trong tháng 1- 2-3/2018, anh thấy tiền nước tăng đột biến.

Cư dân đã lập bảng so sánh chi tiết tiền nước các căn hộ thuộc tầng 17 và thấy tiền nước 2 tháng gần đây của các hộ có sự biến động lớn.

"Tiền nước tháng 2 (tháng nghỉ Tết nhiều ngày) tăng trung bình hơn 173% so với tháng 1. Tiền nước tháng 3 tăng trung bình hơn 275% so với tháng 1", anh Dũng chia sẻ.

Theo anh, số thành viên ở trong các căn hộ không có gì thay đổi, lượng nước dùng thậm chí còn ít hơn, vì những ngày nghỉ Tết kéo dài. Vì vậy, việc mức chênh này là bất thường.

Bảng so sánh tiền nước của các hộ dân, có hộ tăng gần 800%. Ảnh: Bảo Lâm.

Biến động tiền nước lớn nhất là hộ anh Nguyễn Trung Hiếu. Người này cho hay anh chỉ sống một mình, lý do hay đi công tác nên tháng anh về nhà khoảng 10 ngày. "Khi xem phiếu thu tiền nước, tôi hốt hoảng vì tháng 2 tăng hơn tháng 1 hơn 735%, tháng 3 tăng gần 800%. Tôi không sử dụng nước nhiều thì lấy đâu ra mà tăng tiền nhiều như vậy", anh Hiếu bức xúc.

Các hộ dân cũng phản ánh tháng gần đây thay vì nhận được hóa đơn tiền nước như mọi lần thì nhận được giấy nộp tiền nước đã sử dụng, khi thắc mắc thì kế toán tòa nhà cho biết hàng tháng có niêm yết ở bảng tin.

Trước sự việc này, các hộ dân từ đầu tháng 5 đã có đơn yêu cầu Ban quản lý chung cư The Golden An Khánh cung cấp số liệu liên quan đến đơn giá tiền nước, thời gian chốt số liệu, chỉ số đồng hồ các thời điểm chốt...

Tuy nhiên, đến nay, họ chỉ nhận được câu trả lời thiếu trách nhiệm. "Tôi đã trực tiếp lên gặp lãnh đạo ban quản lý tòa nhà, vị này đưa ra giải pháp là lấy một đồng hồ bất kỳ đi kiểm định. Ban quản lý có chỉ số công tơ, nên tôi đã yêu cầu trả lời bằng văn bản để khiếu nại tiếp nhưng chưa thấy họ có động thái gì", đại diện cư dân cho hay.

Tòa nhà The Golden An Khánh. Ảnh: Bảo Lâm.

Trao đổi với Zing.vn về vấn đề này, ông Đặng Tiến Dũng, Giám đốc Ban quản lý chung cư The Golden An Khánh cho hay đã nhận được phản ảnh của người dân và sẽ trả lời bằng văn bản.

Theo ông Dũng, chung cư đang mua lại nước Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp sông Đà (Sudico) nên chỉ nắm được số công tơ nước. "Chúng tôi sẽ có văn bản cam kết với cư dân để đưa đồng hồ đi kiểm định", ông Dũng nói và không lý giải được vì sao tiền nước tăng đột biến như vậy.

Về việc không trả hóa đơn cho người dân, Giám đốc Ban quản lý cũng cho rằng cư dân yêu cầu, ban sẽ cung cấp. Hiện, Ban quản lý chung cư đang xuất hóa đơn tổng với Sudico.