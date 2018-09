Tiến sĩ dởm lừa tiền tỷ bằng dự án 'ma'

Vẽ dự án "ma" trên khu đất trống nằm ở vị trí đắc địa, Lê Minh Tiến lợi dụng danh nghĩa của Hội khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam để lừa đảo.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam Lê Minh Tiến (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định bị can sinh năm 1972 liên quan đến 2 vụ án lừa đảo, trong đó có vụ vẽ dự án "ma" để lừa tiền của người hợp tác kinh doanh.

Vẽ dự án "ma" trên đất vàng

Khu đất mà Lê Minh Tiến chọn để vẽ dự án “ma” nằm ở vị trí đắc địa trên đường Võ Chí Công - tuyến mạch từ nội thành Hà Nội với sân bay Nội Bài. Đây khu đất nông nghiệp được quây tôn, chưa treo biển tên dự án.

Đặt tên là Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên và hội viên Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Lê Minh Tiến giới thiệu khu đất này rộng 20.000 m2 được phê duyệt xây nhà ở cao tầng và liền kề thấp tầng.

Sử dụng con dấu của đơn vị, bị can lập văn bản ủy quyền cho DAV Việt Nam - công ty do Tiến tự lập nhưng đã ngừng hoạt động - thực hiện việc giao dịch, ký kết với các đối tác để triển khai thực hiện dự án.

Bị can Lê Minh Tiến. Ảnh: T.D.

Đầu năm 2018, Tiến gặp bà Hoàng - một đại gia chuyên mua lại các dự để xây dựng nhà ở thương mại. Đưa ra các văn bản, thông tin dự án có đóng dấu đỏ của hội, bị can 46 tuổi đã thuyết phục được nữ doanh nhân hợp tác kinh doanh theo phương thức người góp đất, người góp vốn để cùng triển khai xây dựng dự án.

Sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn do Lê Minh Tiến làm đại diện, bà Hoàng đã chuyển 5 tỷ đồng để tạm ứng thanh toán giải phóng mặt bằng vào tài khoản của Công ty DAV Việt Nam.

Ngoài ra, Tiến còn nhận 2 tỷ đồng để giúp nữ đại gia thắng thầu lô đất xây chung cư tại gần trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Sự việc vỡ lở khi bà Hoàng thấy biên bản họp về việc đền bù giải phóng mặt bằng đối với 5 hộ dân có chữ giống nhau. Sau khi xác minh, bị hại đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.

Theo lời khai, Lê Minh Tiến cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được 7 tỷ đồng , bị can đã sử dụng cá nhân hết 2 tỷ đồng . Số tiền còn lại Tiến đã trả cho bị hại.

Cơ quan chức năng cũng xác định Tiến không có học vị tiến sĩ như đã ghi trong các văn bản của hội. Bị can này chỉ có chứng chỉ tiến sĩ theo hình thức học từ xa qua mạng. Giấy tờ này không có giá trị, không được công nhận tại Việt Nam.

Cấu kết lừa doanh nghiệp cần vay vốn

Điều tra mở rộng vụ án, Công an Hà Nội còn phát hiện Tiến là chủ mưu cung cấp tài liệu, bàn bạc kế hoạch cùng Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, quê Bắc Ninh) lừa đảo các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thực hiện dự án.

Theo điều tra, từ thông tin do Tiến chuyển cho, Nguyễn Thanh Tùng mạo danh trợ lý cho điều phối viên Liên hợp quốc để đứng ra giúp đỡ các doanh nghiệp vay các gói ưu đãi của tổ chức nước ngoài với lãi suất thấp. Như lần nhận giúp một doanh nghiệp vay số tiền 3.000 tỷ đồng của Ngân hàng thế giới với lãi suất 3%/năm, Tùng thỏa thuận được trả công 6%/tổng số tiền vay (tương đương 180 tỷ đồng ).

Sau khi ký kết một số giấy tờ, doanh nghiệp đã chuyển trước cho Tùng 3 tỷ đồng . Số tiền này, Tùng chia cho Lê Minh Tiến 2,6 tỷ. Tiếp nhận đơn tố cáo của doanh nghiệp, Công an Hà Nội đã bắt Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở người đàn ông này, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc nhận hồ sơ hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới được Tiến cung cấp để phục vụ kế hoạch lừa đảo.