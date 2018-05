Tiên Tiên bước vào 'cuộc chiến' Vpop với hình tượng hiệp khách

Trong teaser mới phát hành, Tiên Tiên hoá thân thành hiệp khách. MV mới của cô "Over You" sẽ phát hành ngày 23/5 tới.

Tháng 5 chưa kết thúc, “cuộc chiến” mà nhiều ngày qua khán giả Vpop thích thú theo dõi tiếp tục được kéo dài với những sản phẩm mới, trong đó có ca khúc của Tiên Tiên.

Tiên Tiên vừa phát hành teaser để báo hiệu màn trở lại vào ngày 23/5 tới với MV Over you. Không có lợi thế lượng fan bởi vắng bóng khá lâu nhưng cá tính âm nhạc đã được Tiên Tiên khẳng định trong nhiều sản phẩm trước giúp cô luôn có được sự mong chờ từ công chúng.

Đoạn teaser vừa ra mắt chỉ dài 22 giây nhưng phần nào cho thấy màu sắc khác biệt của giọng ca Đi về đâu. Câu hát "Ai cũng biết chỉ mình anh không, tôi luôn yêu anh trong lòng riêng mỗi anh mà thôi" vang lên trên nền nhạc lạ tai.

Đặc biệt, tạo hình hiệp khách của Tiên Tiên gây bất ngờ. Đây sẽ là phong cách khác biệt so với Tiên Tiên của trước đây cũng như so với những sản phẩm âm nhạc đã ra mắt Vpop thời gian qua.

Tiên Tiên sẵn sàng bước vào "cuộc chiến" tháng 5.

Tiên Tiên từng là hiện tượng của Vpop khi các ca khúc cô sáng tác như My everything, Say You Do, Đi về đâu… gây sốt mạng xã hội và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, những bài hát sau đó của giọng ca sinh năm 1991 không tạo được sức hút lớn như sản phẩm đi trước.

Với Over you sắp ra mắt, nhiều người hâm mộ hy vọng Tiên Tiên sẽ một lần nữa phủ sóng Vpop như cách cô đã làm năm 2015. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cô phải cạnh tranh với rất nhiều đồng nghiệp cũng trở lại trong tháng 5.

Vpop tháng 5 được ví như "cuộc chiến của các siêu anh hùng" bởi ồ ạt sản phẩm mới được ra mắt. Bên cạnh Sơn Tùng M-TP - ca sĩ hot nhất hiện nay -thị trường những ngày qua còn được hâm nóng bởi Bích Phương, Chi Pu, Hoà Minzy, Erik…