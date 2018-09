Tiếp viên hàng không để ý điều gì đầu tiên khi hành khách lên máy bay?

Họ xem thử bạn có say rượu không: Hành khách say rượu có thể bị từ chối lên máy bay. Tiếp viên hàng không thường dựa vào ấn tượng đầu tiên khi gặp hành khách để quyết định có nên từ chối họ hay không, vì điều đó nguy hiểm cho an toàn bay. Nguy cơ từ những hành khách khó kiểm soát bản thân trong trạng thái say xỉn là rất lớn. Ảnh: Fox News.