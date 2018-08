Tiết lộ chi phí tốn kém nuôi 6 con của Brad Pitt và Angelina Jolie

Ngay trong thời điểm tranh chấp quyền nuôi con, khoản chi phí khủng hàng triệu USD/ năm của Brad Pitt và Angelina Jolie đã hé lộ về mức sống đắt đỏ của 2 ngôi sao cùng 6 người con.

Sau 2 năm đệ đơn ly hôn lên tòa án, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa thỏa thuận được quyền nuôi con. Trái lại, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.

Trong phiên xét xử diễn ra vào giữa tháng 8, tòa án đã thay đổi phán quyết và kết luận việc các con của hai ngôi sao không liên hệ với bố gây ảnh hưởng xấu cho chúng. Angelina Jolie có nghĩa vụ phải hỗ trợ để cải thiện tình cảm cha con.

Điều này khiến minh tinh 43 tuổi vô cùng tức giận khi chồng cũ dần giành được quyền nuôi con. "Cô ấy luôn cảm thấy vấn đề lớn nhất là chia bớt thời gian chăm sóc bọn trẻ với Pitt", nguồn tin tiết lộ.

Angelina Jolie tố cáo Brad Pitt không hỗ trợ tiền cho cô nuôi 6 con trong gần hai năm chia tay.

Angelina Jolie không hài lòng về việc Brad Pitt đang dần chiếm được quyền nuôi con.

Tuy nhiên, phía tài tử nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin trên và khẳng định đã chi hơn 9 triệu USD cho vợ cũ. Cụ thể, anh cho Jolie vay 8 triệu USD để mua chỗ ở hiện tại và 1,3 triệu USD trong việc thanh toán các hóa đơn chi tiêu của bọn trẻ.

Theo thống kê của Forbes, tại thời điểm hai người ly hôn vào năm 2016, số tài sản của mỗi người đều rất nhiều, cụ thể Brad Pitt có 315,5 triệu USD và Jolie sở hữu khoảng 239 triệu USD. Tuy nhiên, ít ai biết cuộc sống của họ cùng 6 người con chiếm một khoản tiền không hề nhỏ.

Mới đây tờ People cung cấp hàng loạt thông tin về tài chính liên quan đến cặp sao này. Lindsey Thomason, giám đốc điều hành của cơ sở chuyên cung cấp vú em ở Los Angeles báo cáo sơ lược về mức chi khủng mà gia đình sao hạng A ở Hollywood để chăm sóc con.

Theo đó, một bảo mẫu toàn thời gian cho gia đình nhận được khoảng 140.000 USD một năm, chưa tính bảo hiểm xã hội. Thu nhập tính theo ngày từ 200 tới 400 USD. Không chỉ vậy, bảo mẫu còn thường được du lịch riêng với gia đình, tất cả bữa ăn, phòng khách sạn đều được thân chủ chi trả.

Brad Pitt và Angelina Jolie chi rất nhiều trong việc nuôi nấng 6 con.

Ngoài ra, dịch vụ dạy học cũng rất đắt đỏ, thường rơi vào khoảng 100.000 USD/ một năm. Với một số môn như ngoại ngữ thì học phí cao hơn hẳn. Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2016, Angelina Jolie cho biết cả sáu con đều học ngoại ngữ, trong đó Shiloh học tiếng Khmer, Pax Thiên học tiếng Việt, Maddox nghiên cứu tiếng Đức và Nga, Zahara học tiếng Pháp, Vivienne đang dự định học tiếng Ả Rập và Knox học ngôn ngữ ký hiệu.

Bên cạnh đó, một khoản chi phí lớn khác là tiền đi lại. Bruce Givner - luật sư thuế ở Los Angeles chia sẻ với People phí bay bằng máy bay riêng tốn gấp ba lần tiền mua vé khoang hạng nhất ở chuyến đi thương mại.

Mùa hè này, cả Brad Pitt và Angelina Jolie đều đi lại giữa London và Los Angeles cùng các con. Angelina ở London quay phim Maleficent 2, trong khi Brad đóng Once Upon a Time in Hollywood tại Los Angeles. Vé máy bay hạng nhất từ London tới Los Angeles là 12.000 USD. Máy bay riêng ít nhất là gấp ba lần số tiền đó.

Đặc biệt, với các gia đình sao Hollywood, việc thuê vệ sĩ riêng là không thể thiếu. Mỗi gia đình nổi tiếng như Brad Pitt - Angelina Jolie đều có ít nhất 3 vệ sĩ canh gác cùng lúc và phải cần đến 9 người để theo dõi suốt 24 giờ với giá khoảng 50.000 USD mỗi người/ năm.

Angelina Jolie tranh thủ đưa các con đi chơi trong thời gian chờ đợi phiên tòa tiếp theo vào ngày 21/8.

Về việc ăn uống, gia đình Brad-Jolie có đầu bếp cao cấp riêng của mình với giá khoảng 100.000-200.000 USD/ năm, đó là chưa kể những chi phí tốn kém khác như thuê tài xế, giúp việc, làm vườn. Như vậy, tổng chi phí sinh hoạt chỉ tính riêng cho các con và việc trong gia đình có thể lên đến 1,5 triệu USD/năm.

Tính toán này của tờ People mới đây để giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về cuộc tranh chấp quyền nuôi con của vợ chồng nổi tiếng này không chỉ phù thuộc vào việc ai thương con nhiều hơn.

Hiện tại, tòa án chưa đưa ra phán quyết về chuyện hỗ trợ tiền nuôi con. Cả hai phải đợi tới phiên tòa tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 21/8 để nghe quyết định về quyền nuôi con.

Trong thời gian này, nữ diễn viên vẫn toàn quyền chăm sóc các con. Ngày 14/8, cô được trông thấy đưa các con dạo chơi ở Los Angeles. Trong khi đó, Brad Pitt được cho phép ở bên các con ít nhất bốn tiếng trong ngày đi học và 12 tiếng vào ngày nghỉ.