Tiểu Vy, H'Hen Niê và loạt người đẹp Việt thi nhan sắc quốc tế 2018

Hoa hậu Quốc tế: đêm chung kết diễn ra vào ngày 9/11 tại Tokyo (Nhật Bản), đại diện Việt Nam là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Người đẹp Nhân ái kiêm Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa được công bố thay thế Á hậu Nguyễn Thị Thúy An, do Thúy An vừa nhập viện điều trị sức khỏe. Chính vì vậy, cô gần như là thí sinh cuối cùng được công bố, cùng với Minh Tú của Hoa hậu Siêu Quốc gia.