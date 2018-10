Tiểu Vy, Thúy An tiễn Thùy Tiên lên đường thi Hoa hậu Quốc tế 2018

Thùy Tiên nhận được lời chúc may mắn từ Thúy An, người từng suýt dự thi Hoa hậu Quốc tế năm nay nhưng phải bỏ thi do vấn đề sức khỏe. Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam cho biết, Thúy An không buồn vì chuyện này và mong Thùy Tiên may mắn khi đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp sắp tới.