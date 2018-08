Tìm hiểu chương trình cử nhân quốc tế IBD@NEU, ĐH Kinh tế Quốc dân

IBD@NEU là chương trình cử nhân quốc tế, cấp lấy bằng của các đại học Anh Quốc. Chương trình được triển khai bởi ĐH Kinh tế Quốc dân.

Dưới đây là một số ưu điểm của chương trình học.

Bằng cấp Anh Quốc

Triển khai lần đầu tiên vào năm 2005, IBD@NEU được Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT cho phép thực hiện tại Việt Nam. Đến nay, chương trình đã tuyển sinh được 14 khóa. Các sinh viên tốt nghiệp đều thành công trong tuyển dụng hoặc học tiếp lên cao học.

IBD@NEU hiện tuyển sinh 4 ngành đào tạo: quản trị kinh doanh và quản trị sự kiện lấy bằng của ĐHTH Sunderland (University of Sunderland - UoS), ngân hàng - tài chính và kinh doanh quốc tế lấy bằng của ĐHTH West of England (University of the West of England - UWE).

Chương trình này cho phép sinh viên có những sự lựa chọn rất linh hoạt khi: học hoàn toàn tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp năm cuối thuận lợi để hoàn thành chương trình lấy bằng của gần 40 trường đại học tại Anh và một số nước khác.

Sinh viên tự tin với những kiến thức và phẩm chất được trang bị từ chương trình IBD.

Chương trình học của IBD@NEU được thực hiện theo đúng nội dung của các trường đối tác - những trường đại học có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của gần 200 trường đại học đạt chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh. Đội ngũ giảng viên bao gồm các giảng viên quốc tế và giảng viên hàng đầu của ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đa dạng hoạt động hỗ trợ học tập

Ngoài chương trình đào tạo chuẩn Anh, IBD@NEU còn xây dựng hệ thống các nội dung và hoạt động hỗ trợ học tập phong phú. Ngay từ năm đầu tiên, IBD@NEU cung cấp các môn học bổ trợ như kỹ năng học tập, kỹ năng tin học ứng dụng, kinh tế học cơ bản... giúp sinh viên Việt Nam bắt kịp chương trình giáo dục chuẩn quốc tế.

Khi vào học các môn chuyên ngành, ngoài giờ giảng chính, sinh viên còn có giờ trợ giảng nhằm giải đáp, thảo luận và hiểu thêm về môn học; các buổi giao lưu, nói chuyện với chuyên gia trong từng lĩnh vực chuyên môn và các chuyến tham quan doanh nghiệp hoặc môi trường kinh doanh để kết nối lý thuyết với thực tế.

Sinh viên IBD@NEU niềm nở chào đón học sinh đến tìm hiểu chương trình.

Bên cạnh học tập, IBD@NEU cũng chú trọng phát triển đa dạng hoạt động ngoại khóa xuyên suốt năm học, góp phần tăng cường kỹ năng sống và làm việc quan trọng: quản lý thời gian, lãnh đạo, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tổ chức, tuyển dụng…

Câu lạc bộ là nơi sinh viên hoạt động theo sở thích, làm phong phú đời sống tinh thần. Các hoạt động trợ giảng, hoạt động tình nguyện, công việc tư vấn bán thời gian tại Viện Đào tạo Quốc tế tăng khả năng giao tiếp, thấu cảm và sẻ chia.

Cách thức dự tuyển IBD@NEU

Để dự tuyển vào chương trình, học sinh đã tốt nghiệp THPT sẽ tham gia kỳ thi tuyển đầu vào bao gồm viết bài luận, thi kiến thức tổng hợp, phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Việt) và bài kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Những thí sinh có tổ hợp điểm 3 môn thi cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, trong đó có Toán hoặc Ngữ văn từ 18 điểm trở lên được dùng tổ hợp điểm thay thế cho bài thi kiến thức tổng hợp. Hạn chót nộp hồ sơ kỳ tuyển sinh mùa thu năm nay là ngày 25/8.