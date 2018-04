Tìm hiểu chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU tại ngày hội Open Day

Tại Open Day, phụ huynh và học sinh sẽ được tìm hiểu chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU cùng các cơ hội trúng tuyển sớm, chính sách học bổng giá trị cao.

Hướng nghiệp ngay từ bậc phổ thông sẽ giúp học sinh đưa ra lựa chọn rõ ràng và đúng đắn sau khi tốt nghiệp. Xuất phát từ quan điểm đó, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức ngày hội tuyển sinh Open Day nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành nghề, phương pháp và môi trường học tập của chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU. Sự kiện được tổ chức vào chủ nhật ngày 22/4.

IBD@NEU Open Day bao gồm một loạt hoạt động giúp học sinh làm quen và bước đầu tìm hiểu về môi trường đại học. Phụ huynh và học sinh sẽ được giới thiệu và tư vấn trực tiếp về kỳ tuyển sinh mùa thu khóa 14 của chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD), tham dự triển lãm học tập và hoạt động ngoại khóa.

Sinh viên tự tin với những kiến thức và phẩm chất được trang bị từ chương trình IBD.

Học sinh còn được trải nghiệm cảm giác học tập thực sự tại IBD@NEU qua các lớp học thử với giảng viên nước ngoài; làm quen với ngành ngân hàng - tài chính và quản trị kinh doanh qua chia sẻ của sinh viên trong ngành; tham dự các hoạt động hỗ trợ học tập riêng có của IBD.

Chương trình cũng tổ chức thi thử tiếng Anh và kiến thức tổng hợp - vốn là các kỳ thi đầu vào của chương trình. Tại ngày hội, các cơ hội trúng tuyển sớm cũng như chính sách học bổng giá trị cao sẽ là những thông tin hấp dẫn nhiều bậc phụ huynh và học sinh.

Là chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Anh Quốc được Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT cho phép thực hiện suốt 13 năm qua, IBD@NEU là lựa chọn cho những bạn trẻ mong muốn được lĩnh hội nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Sinh viên IBD kết nối cùng bạn bè quốc tế trong khóa học hè tại Hàn Quốc.

Hiện nay, chương trình có gần 1.000 sinh viên theo học, đã tuyển sinh khóa 14 với 4 ngành đào tạo là: quản trị kinh doanh và quản trị sự kiện do ĐHTH Sunderland cấp bằng; ngành ngân hàng tài chính và kinh doanh quốc tế do ĐHTH West of England cấp bằng.

Các chương trình này cho phép sinh viên học hoàn toàn tại Việt Nam, hoặc chuyển tiếp năm cuối thuận lợi để hoàn thành chương trình lấy bằng của các trường đại học nước ngoài. Từ năm 2009 đến nay, IBD@NEU liên tục được Tổ chức khảo thí và kiểm định chất lượng quốc tế của Anh Quốc xếp hạng cao.