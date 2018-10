Tờ 100 nhân dân tệ in hình ảnh công trình nào ở Trung Quốc?

2. Công trình kiến trúc nào được thể hiện trên quốc huy Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? Vạn Lý Trường Thành

Thiên An Môn

Sân vận động Tổ chim

Thiên Đàn Với 2 màu đỏ - vàng, quốc huy Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hình tượng trung tâm là Thiên An Môn, được chiếu sáng bởi 5 ngôi sao 5 cánh. Thiên An Môn là cổng vào phía bắc Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh. Tại địa điểm này, ngày 1/10/1949, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiện khu vực quảng trường Thiên An Môn là một trong những địa điểm thu hút du khách bậc nhất Trung Quốc. Ảnh: David Lequn Chen.