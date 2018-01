Tòa từ chối luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Bắc Hà

HĐXX xét thấy ông Trần Bắc Hà vắng mặt nhưng không có ý kiến nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích cho mình nên không chấp nhận đề nghị của luật sư.

Sáng 16/1, phiên tòa xét xử đại án Trầm Bê - Phạm Công Danh tiếp tục ngày thứ 8 xoay quanh gói vay 1.740 tỷ đồng từ TPBank.

Mở đầu phiên tòa, chủ tọa thông tin về việc người đại diện của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) đã nộp cho HĐXX thủ tục có hợp pháp hóa lãnh sự, chứng minh việc ông Hà đang điều trị bệnh tại Singapore. Theo đó, ông Hà nhập cảnh vào Singapore từ ngày 7/1, toàn bộ hồ sơ có xác thực của Đại sứ quán Việt Nam tại nước này.

HĐXX cho biết sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ của ông Trần Bắc Hà qua cho VKS.

Đồng thời, văn phòng luật sư Hải Đức giới thiệu luật sư Nguyễn Minh Tường để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy ông Hà vắng mặt nhưng không có ý kiến nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích cho mình.

"Trừ trường hợp ông Hà có mặt tại phiên tòa và nêu lý do, yêu cầu có luật sư thì HĐXX sẽ xem xét lý do có phù hợp pháp luật hay không. Ở đây, luật sư có nộp đơn yêu cầu luật sư của ông Hà nhưng ông ấy đang ở Singapore mà không có hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể hiện ý chí của người trong đơn”, chủ tọa nói. Do đó, HĐXX không chấp nhận trường hợp này và chuyển trả hồ sơ thủ tục lại cho phía luật sư.

Trước đó, trong ngày xử 13/1, người đại diện của ông Trần Bắc Hà là ông Nguyễn Hồng Dân đã đến gặp HĐXX thông báo về việc ông Hà đang chữa bệnh tại Singapore, đã nhập viện từ ngày 7/1 nên không thể đến toà.

Người đại diện này cũng cung cấp các tài liệu liên quan như: Bản dịch bệnh án của ông Trần Bắc Hà tại Singapore, bản photo hộ chiếu cho thấy ông Trần Bắc Hà đã nhập cảnh.

Ông Dân cam kết sáng 16/1 sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ, bệnh án của ông Trần Bắc Hà, bản xác nhận của lãnh sự Việt Nam tại Singapore về việc nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV đang điều trị tại đây.

Suốt thời gian diễn ra phiên xử đại án Trầm Bê - Phạm Công Danh, VKS liên tục đặt câu hỏi về sự vắng mặt của ông Trần Bắc Hà. VKS cho rằng sự vắng mặt của những người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan ở BIDV có thể ảnh hưởng đến việc xét xử tại phiên toà xoay quanh gói vay 4.700 tỷ đồng.

HĐXX cũng thông báo nếu ông Hà không có mặt tại phiên tòa thì sẽ sử dụng lời khai của ông trước đó với cơ quan điều tra để phục vụ việc xét xử.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi của HĐXX với các bị cáo về gói vay của VNCB từ TPBank.