Toàn cảnh nhà ca sĩ Mỹ Linh và các khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ

Tại khu vực thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) xuất hiện tràn ngập biển quảng cáo của các khu nghỉ dưỡng như The Choai Villa, The Homie, The Moonlight, Trà hoa viên hay Khu sinh thái Thiên Phú Lâm….