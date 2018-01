Toàn cảnh tuyết bao phủ trắng đường về Sa Pa

Sáng sớm nay, nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu, đều dưới 10 độ C. Thấp nhất là ở Mẫu Sơn với -0,4 độ C. Sa Pa giảm còn 1,4 độ C; Tam Đảo chỉ còn 2,8 độ C. Trong khi đó, Pha Đin (Điện Biên) rét hại nặng 3,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) là 3,6 độ C; Mộc Châu (Sơn La) nhỉnh hơn 4 độ C.