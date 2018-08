'Tôi đập đầu vào tường khi nghe tin con gái bị giết'

"Gia đình đã mua sách vở chuẩn bị cho bé Đài vào lớp 5, nó học giỏi và ngoan hiền. Tôi đập đầu vào tường khi nghe tin con bé bị giết, giấu xác dưới chậu kiểng", người cha kể.

Sáng 8/8, căn nhà nhỏ ở xóm Lở (khu phố 1, phường Bảo An) vẫn còn nhiều người vào chia buồn và hỗ trợ cho gia đình bé Đài. Sau khi đưa tang con gái, ông Nguyễn Sự (51 tuổi) buồn bã, nằm co ro trên chiếc võng trước hiên nhà.

Mua sách vở chuẩn bị cho Đài vào lớp 5

Cùng ngày, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết cơ quan đang củng cố hồ sơ, chuyển VKS cùng cấp, đề nghị phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm), nghi sát hại bé Nguyễn Lê Can Đài (10 tuổi, ngụ tại KP1 phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành các bước tố tụng, tại căn nhà của gia đình bé Đài, không khí tang thương, ảm đạm. Ông Sự nằm trên chiếc võng, chỗ con gái của ông chơi cùng bạn lần cuối, trước khi bị sát hại. Trên trán người cha 51 tuổi vẫn còn vết bầm đen do đập đầu vào tường.

Ông Sự (cha nạn nhân) đập đầu vào tường khi nghe tin con gái bị giết, giấu xác dưới chậu kiểng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ông Sự cho hay ông bị bệnh phổi đã nhiều năm, gần đây bệnh trở nặng. Chân tay ông đã yếu không còn khả năng lao động. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc làm mướn của vợ là bà Lê Thị Hồng Duyên. Người cha 51 tuổi kể ông đã đập đầu vào tường khi nghe tin con gái bị sát hại và giấu xác dưới chậu kiểng.

"Khoảng 15h, tôi thấy nó nằm võng chơi với bạn rồi có người đến kêu đi, nhưng tôi cũng không để ý. Gia đình đã mua sách vở chuẩn bị cho bé Đài vào lớp 5, nó học giỏi và ngoan hiền. Tôi đã đập đầu vào tường khi nghe tin con bé bị giết, giấu xác dưới chậu kiểng", ông Sự nói trong nước mắt.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Sự thuộc diện hộ nghèo. Ông Sự bị bệnh và mất sức lao động đã lâu, kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc làm thuê của bà Duyên. Ngoài bé Đài, ông Sự còn có một đứa con trai 14 tuổi, đã nghỉ học.

Tìm thấy thi thể nạn nhân theo lời kể của bạn Đài

Anh Nguyễn Tấn Bình (anh họ của nạn nhân) cho hay chiều 6/8, bà Duyên đi làm về không thấy con gái nên tá hỏa kêu mọi người trong gia đình đi tìm. Mọi người tìm kiếm khắp những nơi bé thường chơi, nhưng không thấy.

Hiện trường bé gái 10 tuổi bị sát hại. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Sau đó, bạn của bé Đài kể sự việc ông Cường cho 5.000 đồng, rồi dụ dỗ về nơi làm việc của nghi phạm chơi. Khi hay tin này, gia đình bé Đài báo công an và tìm kiếm nơi nghi phạm này làm việc nhưng không có dấu vết. Nhiều người còn lội xuống mương nước phía sau căn chòi, nơi nghi can ở để tìm kiếm.

Đến khoảng 20h, mọi người trở lại chỗ Cường làm việc, tìm kiếm lần thứ 3 và phát hiện thi thể của nạn nhân nằm dưới chậu kiểng được úp lại.

"Khi đi tìm, gia đình chỉ nghĩ em bị trói, giấu ở đâu đó, vẫn hy vọng em còn sống chứ không nghĩ đến trường hợp xấu. Nhưng khi lật chậu kiểng lên, mọi người đều tá hỏa", cha Đài nhớ lại.

Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Cường thừa nhận hành vi giết người của mình. Nghi phạm này khai vào khoảng 13h30 ngày 6/8, Cường đến địa điểm đúc chậu của mình để sơn sản phẩm. Lúc này, bé Đài đang ngồi chơi cát gần chỗ Cường làm việc.

Chiếc chậu kiểng mà nghi can dùng để dấu thi thể nạn nhân. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Khi Cường lật úp chậu kiểng đúc bằng xi măng có đường kính 1,1. m để sơn, bất ngờ chậu kiểng đè lên bé Đài đang đứng sát đó. Cường thấy nạn nhân mắt trợn ngược nên đã dùng cây kéo đâm bé Đài cho đến chết. Sau khi gây án, Cường dùng chậu kiểng úp lên thi thể nạn nhân để che giấu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người. Khi phát hiện thi thể, nạn nhân vẫn mặc quần áo và không có dấu hiệu bị xâm hại. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 cây kéo có dính máu.

